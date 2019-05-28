В ближайшие два года планируется провести диспансеризацию всех россиян

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения. Согласно новым правилам, в стране будет усилено профилактическое направление в работе поликлиник.

В частности, в ближайшие два года планируется провести диспансеризацию и профилактический осмотр всех россиян, после чего для каждого жителя будет определена группа здоровья.

Если у кого-либо во время диспансеризации будет выявлено хроническое заболевание и такому человеку будет нужен постоянный контроль врача, то его поместят под диспансерное наблюдение.

Это означает, что такие пациенты будут проходить медобследование несколько раз в год. Причем если такой пациент забудет об обследовании, то ему об этом напомнят работники медучреждения, а также представители страховой компании, выдавшей полис ОМС.

Кроме того, страховые компании теперь будут должны работать с обращениями и жалобами граждан, а также помогать им в случае возникновения спорных ситуаций.

Помимо этого, если у пациента возникнут сомнения в качестве проведенного обследования и лечения, страховые представители должны будут назначить экспертизу полученного лечения.