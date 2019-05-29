В России может появиться так называемый отцовский капитал — субсидия, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка, говорится в докладе комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства (ОП РФ), с которым ознакомились «Известия» . При этом отцовский капитал не будет исключать материнский — он станет дополнительной мерой финансовой поддержки, уточнил автор документа Сергей Рыбальченко.

Отцовский капитал в размере действующего материнского должен выплачиваться один раз при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье в зарегистрированном браке, подчеркивается в докладе. Согласно действующему законодательству, с 2017 года размер материнского капитала составляет 453,026 тыс. рублей.

По словам Рыбальченко, сегодня число россиянок в возрасте 32 лет, на который в среднем и приходится рождение третьего ребенка, находится на историческом максимуме. Поддержка многодетных семей обеспечит рост рождаемости и естественный прирост.

Реализацию нового комплекса мер, говорится в докладе, можно начинать с регионов Дальнего Востока — в рамках национальной программы его развития. Там проживает 5,5% населения страны, и для реализации проекта потребуется 70–80 млрд рублей в течение пяти лет. Также в число пилотных регионов первого этапа следует включить Калининградскую область, Севастополь и Крым, отметил Сергей Рыбальченко. На втором этапе в него должны войти демографически депрессивные регионы Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а на завершающем — все оставшиеся.

Госдума предлагает продлить программу маткапитала до конца 2025 года Госдума также рекомендует расширить направления использования средств маткапитала.

Это поможет к 2024 году достичь среднего коэффициента рождаемости в стране на уровне, который обозначен в нацпроекте (1,92–2,05 ребенка на одну женщину). Для этого потребуется выделение дополнительных средств в размере 1,25% от общего объема ВВП в течение пяти лет, следует из доклада ОП РФ.

По мнению экспертов, если отцовский капитал вводить по аналогии с материнским, то пунктами его назначения может стать накопительная пенсия отца, образование детей, улучшение жилищных условий. При этом условия его предоставления надо проработать, чтобы исключить возможность дискриминации той или иной семьи. Также необходимо уточнить, в течение какого периода можно получить отцовский капитал и можно ли рассчитывать на его выплату в случае развода после рождения ребенка — с учетом того, что обычно дети остаются с матерями.