Операторы связи оказались не готовы предоставлять необходимую информацию для решения проблемы подмены номеров банков, сообщает «Коммерсант» .

Идею создания белого списка телефонных номеров кредитных организаций ЦБ обнародовал в марте 2019 года, видя в нем вариант решения проблемы мошеннических звонков. Звонки гражданам для получения персональных данных и похищения денег со счетов начали в этом году массово применяться мошенниками с использованием реальных номеров кредитных организаций.

Для борьбы с подобными действиями ЦБ обязал банки представить регулятору телефонные номера, которые используются только для приема входящих звонков и просил указать список исходящих номеров, где кроме номера телефона и оператора связи требовалась дополнительная информация. В частности, ЦБ потребовались коды сигнальных точек OPC/DPC (уникальные идентификаторы подключения одного оператора к другому), которые можно было получить у операторов.

Но банки столкнулись с множественными отказами операторов связи предоставить требуемую информацию. По словам представителей кредитных организаций, операторы связи отказывались сообщать OPC/DPC из-за того, что эти коды являются внутренними идентификаторами для межоператорского взаимодействия.

Центробанк нашел способ защитить клиентов банков от телефонных мошенников Письмо появилось в связи с массовыми хищениями средств у физлиц, когда мошенники использовали технологию подмены номера.

Из крупных операторов связи на запрос издания ответил только «Ростелеком», который сообщил о готовности представлять банкам информацию и об отсутствии запросов с их стороны. Остальные участники рынка от комментариев отказались или не ответили на запрос. Собеседник «Коммерсанта» в одной из компаний «большой четверки» отметил, что порой операторы не понимают, что хотят от них банки, так как «банки толком не понимают, что именно от них хочет ЦБ».

Как сообщили изданию в пресс-службе Минкомсвязи, нет норм закона, обязывающих операторов раскрывать требуемые коды банкам. «Подавляющая часть случаев телефонного мошенничества связана с использованием VoIP-телефонии, то есть с подменой IP-адреса на номер, и бороться с такими случаями можно, либо законодательно запретив IP-телефонию, либо постоянно разъясняя нашим гражданам, что нельзя вестись на телефонные просьбы предоставить те или иные конфиденциальные сведения», — отметили в Минкомсвязи. «Мы за второй вариант», — указали в пресс-службе министерства.

В пресс-службе Банка России сообщили изданию, что информации о проблеме получения необходимых данных от операторов связи от банков не поступало, однако отсутствие кодов сигнальных точек не является критичным для реализации идеи противодействия мошенническим действиям, основанным на подмене номера. В том числе, подчеркнули в ЦБ, при реализации разработанных совместно с Минкомсвязью поправок к антиотмывочному закону. «Он предусматривает создание единой информационной системы проверки сведений об абоненте — физическом лице и о пользователях услугами связи абонента — юридического лица, индивидуального предпринимателя либо физического лица в целях проверки сведений об абонентах в целях противодействия совершению в отношении них мошеннических действий», — отметили в Банке России.