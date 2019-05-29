В офисе финансового маркетплейса Банки.ру прошла неформальная встреча с руководством Хоум Кредит Банка. Повод для встречи — прямое общение с клиентами и сообществом Банки.ру, а также презентация нового продукта.

Впервые OFFICEPARTY проходила в прямом эфире. Топ-менеджеры банка в режиме деловой дискуссии пообщались с аудиторией маркетплейса.

Начальник управления дебетовых карт и программ лояльности Хоум Кредит Банка Георгий Сорокин представил на OFFICEPARTY новую премиальную дебетовую карту для путешественников «Польза Travel» категории Visa Signature. Гости OFFICEPARTY смогли оформить карту после ее презентации.

Заместитель председателя правления ХКБ Александр Антоненко в ходе OFFICEPARTY заявил, что больше 40% клиентов Хоум Кредит Банка получают кредиты с помощью онлайн-технологий. Антоненко также отметил, что ситуация на рынке потребительского кредитования стимулирует игроков сдерживать выдачи необеспеченных ссуд.

OFFICEPARTY — это формат встреч в офисе Банки.ру, который предполагает неформальное общение топ-менеджеров банков с их клиентами, а также с форумчанами и журналистами холдинга. Как прошла OFFICEPARTY, можно посмотреть на нашем YouTube-канале .