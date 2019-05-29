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• В России может появиться отцовский капитал — субсидия, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка, говорится в докладе комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства. При этом отцовский капитал не будет исключать материнский — он должен стать дополнительной мерой финансовой поддержки. Между тем в Минтруде сообщили, что такие предложения в министерство не поступали.

• Работодатели назвали самые востребованные профессии рабочих и специалистов среднего звена. По данным исследования Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда, в тройку лидеров вошли продавец-кассир, повар и педагог. Также опрос показал, что работодатели нуждаются в специалистах — обладателях «новых» профессий, включая сити-фермеров и операторов 3D-принтера.

• Хоум Кредит Банк представил премиальную дебетовую карту для путешественников «Польза Travel» на OFFICEPARTY в офисе финансового маркетплейса Банки.ру. Посетители портала могли следить за презентацией в прямом эфире, а после неформальной встречи с руководством кредитной организации гости OFFICEPARTY получили возможность оформить карту.

• Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС. По данным Росстата, в начале года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам I квартала показатель сократился на 2,3%. Предпосылок для роста реальных доходов на сегодняшний день нет, констатируют эксперты.