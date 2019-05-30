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• Центробанк назвал уязвимые места финансовой системы РФ. Основными из них в настоящий момент являются быстрый рост долговой нагрузки населения на фоне высоких темпов роста потребительского кредитования, риски валютизации банковского сектора и зависимости от внешнего финансирования, рост краткосрочного фондирования банков, а также растущая концентрация кредитного портфеля банков на отдельных крупнейших заемщиках с высокой долговой нагрузкой. В ЦБ добавили, что регулятор принимает и рассматривает на будущее меры для минимизации этих рисков.

• Россияне, заключившие договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с частными фондами с 2019 года, смогут получать свои выплаты по старому пенсионному возрасту: женщины — с 55 лет, а мужчины — с 60. Депутатский законопроект об этом может вступить в силу в 2019 году, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Граждан, заключивших договоры с негосударственными пенсионными фондами о самостоятельных накоплениях на старость до повышения возраста выхода на заслуженный отдых и после, уравняют в правах. Законопроект будет внесен в Госдуму до конца мая. А принять его могут до конца весенней сессии — 28 июля, рассказал Аксаков. Однако для этого нужно оперативно получить положительное заключение ЦБ и правительства.

• Доля россиян, которые не имеют сбережений, в среднем составляет 54%. О наличии сбережений в этом году заявили менее половины россиян — 46%, что ниже аналогичных показателей двух предыдущих лет (48% и 57% соответственно), свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга «Ромир». По словам экспертов, россияне сейчас переживают не лучшие времена: рост доходов не успевает за ростом цен. Поэтому и экономия усиливается, и объем сбережений меньше. Так, по данным ОНФ, уровень закредитованности семей в среднем по РФ в I квартале вырос до 28% против 23% год назад. В некоторых регионах он превысил 50%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в четверг с годовым отчетом в Госдуме, отметила, что долговая нагрузка российских заемщиков остается высокой: граждане тратят 44% своих доходов на платежи по кредитам.

• Эксперты рассказали о самых популярных способах поиска работы в России. Согласно исследованию Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), в поисках работы российская молодежь чаще всего обращается за помощью к своим родственникам и знакомым, нежели к специалистам службы занятости. Авторы обзора отмечают, что труднее всего было устроиться на работу тем, кто работает в правоохранительных структурах (28,1% ответов «трудно»), государственном и муниципальном управлении (25,2%). Легче всего было найти работу молодым людям в науке, здравоохранении, культуре и образовании (34,8% ответов «легко»), а также в области информационных технологий (34,1%).