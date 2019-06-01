Национальный роуминг становится вне закона

С 1 июня повышенные тарифы на национальный роуминг (действует, когда у оператора нет своей сети в регионе и его абонент автоматически подключается к сети другого оператора) станут вне закона. Отменить роуминг по закону операторы должны во всех регионах России без исключений, в том числе в Крыму, где ни один федеральный оператор не работает. Внутрисетевой роуминг — предоставление услуг связи абоненту за пределами его «родного» региона за дополнительную плату — операторы окончательно устранили в прошлом году по требованию ФАС. В конце мая 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее его отмену.

Споры по ОСАГО до суда рассмотрит финомбудсмен

В России начинает работать уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг — финансовый омбудсмен. Взаимодействие с ним с 1 июня 2019 года становится обязательным для страховых организаций, занимающихся ОСАГО, ДСАГО и каско. Финансовый уполномоченный будет рассматривать обращения, связанные с имущественными претензиями гражданина к страховой компании при нарушении ею обязательств по страховому возмещению по договорам ОСАГО (вне зависимости от суммы), а также иные претензии, где размер требований не превышает 500 тыс. рублей. Ранее все подобные вопросы относились к компетенции судов. Обращение к финомбудсмену станет обязательным перед подачей иска и для граждан будет бесплатным. Однако сначала гражданин должен обратиться за урегулированием спора к своему страховщику. При этом жаловаться финомбудсмену на страховщиков ОСАГО можно будет по выплатам максимум трехлетней давности.

Банки начинают брать комиссию за переводы через СБП

Некоторые переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) станут платными для клиентов Газэнергобанка и Промсвязьбанка. Последний решил изменить условия с 1 июня. С этого месяца стоимость исходящих переводов по дебетовым картам Промсвязьбанка через СБП составит 1% от суммы, без минимального лимита. При этом в ВТБ, Альфа-Банке, СКБ-Банке и Тинькофф Банке сообщили, что введение комиссий не планируется. Газпромбанк и Росбанк приняли решение продлить льготный период до 1 сентября, «Ак Барс» — до 30 сентября.

Снятие наличных с карт иностранных банков возьмут под контроль



Кредитные организации с 27 июня будут сообщать в Росфинмониторинг о снятии наличных с карт иностранных банков. Обязательному контролю подлежат лишь операции по картам банков тех иностранных государств (территорий), перечень которых определит Росфинмониторинг. Банки будут фиксировать, в частности, следующую информацию: дату и место получения наличных, сумму, номер платежной карты, сведения о держателе карты. Такая мера позволит оперативно включать платежные карты банков из соответствующих государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга, а также анализировать финансовые потоки и выявлять схемы финансирования террористической и экстремистской деятельности.

Амнистия капиталов заходит на третий круг

В России стартует третий этап амнистии капиталов. С 1 июня физлица снова смогут добровольно задекларировать свои зарубежные активы и банковские счета в упрощенном порядке и без уплаты налогов. Гарантии амнистии остались прежними, но условия будут более жесткими. Если участники первых двух этапов должны были лишь раскрыть информацию о себе, то ключевое отличие третьей волны — обязательное требование перерегистрировать иностранную компанию в специальном административном районе на острове Русский во Владивостоке или острове Октябрьский в Калининграде, а также перевести все средства с иностранных счетов в российский банк.

Россияне смогут составлять совместное завещание и наследственный договор

С 1 июня в России становятся доступны две новые формы передачи имущества наследникам — по совместному завещанию супругов и наследственному договору. В первом случае супруги смогут составлять одно завещание на двоих. В нем можно будет указать наследника и его долю, а также лишить наследства любого, кроме несовершеннолетнего, ребенка-инвалида или нетрудоспособного родителя. Документ будет терять силу при разводе или при составлении мужем или женой отдельного завещания. Наследственный договор — это соглашение между наследодателем и его наследниками, в котором определяются порядок и условия перехода прав на имущество после его смерти. Документ будет иметь преимущество перед совместным завещанием.