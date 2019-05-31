Банк России в пятницу, 31 мая, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кемсоцинбанка (регистрационный номер 96, г. Кемерово), сообщает пресс-служба регулятора.

«Кемсоцинбанк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. По оценке Банка России, адекватное отражение в финансовой отчетности кредитной организации принимаемых кредитных рисков приводит к полной утрате капитала», — говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, банк осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.

«Кредитной организацией активно заключались «схемные» сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов. Указанные сделки, наряду с низким качеством значительной части ссудной задолженности, выявлены в ходе проводившейся Банком России инспекционной проверки Кемсоцинбанка, по итогам которой в адрес банка направлено предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении своего финансового положения в отчетности», — поясняется в релизе.



Кредитная организация также нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

«На балансе Кемсоцинбанка образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде недвижимого имущества, полученного в качестве отступного по необслуживаемым кредитам», — говорится в сообщении регулятора.



Информацию о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, ЦБ направит в правоохранительные органы.



В соответствии с приказом регулятора в банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Кемсоцинбанк — участник системы страхования вкладов.