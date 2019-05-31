Минфин запустит масштабную рекламную кампанию по продвижению облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н), к которой чиновники хотят привлечь и банки, выступающие агентами по продаже бумаг (Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и Почта Банк): 17 мая министерство представило банкам стратегию рекламной кампании, подготовленную агентством SPN Communications. Об этом пишут «Ведомости» — газета ознакомилась с документом, его подлинность подтвердили два участника встречи, а представитель Минфина содержание презентации комментировать не стал, но подтвердил планы по информированию населения о «народных» ОФЗ.

Как следует из стратегии, новый выпуск ОФЗ-н, который планируется разместить до конца июня, предполагается рекламировать на телевидении, радио и в Интернете, при этом 60% рекламной кампании будет приходиться на продуктовый и обучающий контент — описание бумаг, их преимуществ и возможностей для покупателей, пошаговые инструкции и рекомендации для начинающих; также для бумаг планируется создать страницы в соцсетях, где будет полная информация об облигациях, новости и рекомендации.

Бюджет на рекламную кампанию представитель Минфина не называет (он лишь отметил, что размещение на ТВ будет бесплатным — ролики будут размещаться как социальная реклама), представитель SPN Communications отказался от комментариев.

Банкам тоже предлагается рекламировать народные ОФЗ — сделать отдельный раздел на сайте и в мобильном приложении, информировать о новых бумагах в раздаточных материалах и листовках в отделениях, на заставках банкоматов, — а также поддерживать народные ОФЗ медийно: упоминать их в новостях, релизах и рассказывать о преимуществах и условиях бумаг через комментарии официальных спикеров.

Справка Банки.ру

В марте этого года Минфин сообщил, что со II квартала 2019-го начнет размещать ОФЗ для населения в новом формате. «Планируется, что ОФЗ-н нового формата будут предлагаться гражданам через большее число отделений банков-агентов, среди которых будут Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк. В дальнейшем покупка данных облигаций будет возможна и через отделения Почта Банка», — отмечалось в сообщении.

В отличие от ранее размещавшихся выпусков ОФЗ-н, при покупке и предъявлении к выкупу таких облигаций гражданам не придется уплачивать комиссию банкам-агентам, соответствующие расходы будет нести Минфин. Минимальная сумма покупки новых облигаций будет снижена с 30 тыс. до 10 тыс. рублей. Под залог новых облигаций их держатели смогут привлекать кредиты у банков-агентов.



По мнению Минфина, нововведения существенно повысят привлекательность ОФЗ-н для граждан, что будет способствовать увеличению объемов размещения.



«В целях разъяснения особенностей и преимуществ ОФЗ-н нового формата до начала их размещения планируется проведение рекламной кампании в различных средствах массовой информации», — анонсировало тогда ведомство.