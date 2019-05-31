Больше всех среди работников социальной сферы и науки в Москве зарабатывают преподаватели вузов

Мосгорстат выяснил, сколько зарабатывали работники социальной сферы и науки Москвы в I квартале 2019 года. Данные ведомства представил ознакомившийся с ними портал RT .

Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве составила 98,8 тыс. рублей (на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе). Больше всех в этой категории работников зарабатывают преподаватели вузов (147,7 тыс. рублей).

На втором месте — врачи (139,1 тыс. рублей). При этом средний медицинский персонал (медсестры) зарабатывали 75,8 тыс. рублей, младший медперсонал (санитары в больницах) — в среднем 68,6 тыс.

Далее идут научные сотрудники (118,2 тыс. рублей) и учителя в школах (95 тыс. рублей).

Ранее столичные власти заявили, что средняя зарплата в Москве выросла до 86 тыс. рублей.

