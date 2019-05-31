Если ответ страховой компании на претензию не поступил в срок или не устроил гражданина, он сможет обратиться к финансовому уполномоченному

В России начинает работать уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг — финансовый омбудсмен. Взаимодействие с ним с 1 июня 2019 года становится обязательным для страховых организаций, занимающихся ОСАГО, ДСАГО и каско, сообщает Банк России.

Как поясняет первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов, речь идет о «некой замене судебной процедуре: если раньше граждане должны были подавать в суд на страховые компании в случае разногласий, то теперь они будут обращаться к финансовому омбудсмену». «Это проще, быстрее и эффективнее», — подчеркивает представитель регулятора.

В пресс-службе ЦБ уточняют, что финансовый уполномоченный будет рассматривать обращения, связанные с имущественными претензиями гражданина к страховой компании при нарушении ею обязательств по страховому возмещению по договорам ОСАГО (вне зависимости от суммы), а также иные претензии, где размер требований не превышает 500 тыс. рублей. Ранее все подобные вопросы относились к компетенции судов.

При возникновении споров со страховой компанией гражданин будет обязан до подачи заявления в суд обратиться к финансовому омбудсмену. При этом сначала он должен обратиться за урегулированием спора к своему страховщику.

«При наличии несогласия страхователя по величине произведенной страховой компанией выплаты по договорам автострахования автовладелец первоначально должен написать страховщику соответствующую претензию в виде заявления, — разъясняют процедуру в Российском союзе автостраховщиков. — Если со дня нарушения прошло не более 180 дней, заявление составлено по форме, утвержденной финансовым омбудсменом, и направлено в страховую компанию в электронном виде, то страховщик обязан дать мотивированный ответ на него в течение 15 рабочих дней. Если претензия страхователя будет представлена в ином виде, то на подготовку ответа страховой компании отводится 30 дней».

Если ответ страховой компании не поступил в срок или не устроил гражданина, он может обратиться к финансовому уполномоченному. Заявление и документы можно направить в электронном виде через личный кабинет на сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru либо по почте на адрес: 119017, Москва, Старомонетный пер., д. 3, АНО «СОДФУ», уточняют в РСА.

«Финансовый уполномоченный принимает и рассматривает обращения бесплатно, за исключением обращений, поданных лицами, которым уступлено право требования потребителя финансовых услуг к финансовой организации. Срок рассмотрения отсчитывается с даты подачи обращения и составляет 15 рабочих дней для самого потребителя финансовых услуг и 30 рабочих дней для лиц, которым уступлено право требования потребителя. В результате гражданин получает решение финансового уполномоченного (в случае неисполнения финансовой организацией решения финансового уполномоченного ей выдается аналог исполнительного листа — удостоверение, являющееся исполнительным документом)», — указывают в ЦБ.

Решение финансового уполномоченного обязательно для исполнения страховой компанией, подчеркивают в РСА. Если гражданин не согласен с решением финансового уполномоченного, то он может обратиться в суд.

В РСА уточняют, что «воспользоваться новым порядком обращения сможет любой гражданин, имеющий претензию к страховой компании по ОСАГО, с момента возникновения оснований для которой прошло не более трех лет и по которой гражданин не обращался в суд».

По словам президента РСА Игоря Юргенса, институт финансового уполномоченного позволит резко сократить количество судебных споров по ОСАГО. «Уже сейчас, благодаря натуральному возмещению, их число снизилось почти в два раза — с почти 400 тысяч в 2017 году до примерно 200 тысяч в 2018-м», — добавил Юргенс.

«Для страховых компаний работа финансового омбудсмена будет означать единство правоприменения, то есть страховая компания достаточно быстро сориентируется, в каких случаях омбудсмен принимает решение в пользу гражданина, а в каких случаях — в пользу страховой компании. И так как проигрыш страховой компании в споре с омбудсменом будет означать штраф в размере 45 тысяч рублей, страховая компания будет заинтересована в том, чтобы урегулировать отношения с потребителем, не дожидаясь, пока потребитель обратится к финансовому омбудсмену. Поэтому 99% всех случаев разногласий будут решаться еще на стадии до обращения гражданина к финансовому омбудсмену», — комментирует Сергей Швецов.



Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России продолжит осуществлять защиту интересов клиентов страховых компаний и применять меры надзорного реагирования к нарушителям по вопросам, не связанным с гражданско-правовыми спорами между сторонами, уточняется в сообщении регулятора.