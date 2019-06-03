По итогам прошлого года ЦБ РФ зафиксировал рекордный отток инвестиций из капитала российских компаний за всю историю статистических наблюдений

Существенный рост прямых иностранных инвестиций в российскую экономику выглядит маловероятным в условиях сохранения санкций, ухудшения инвестиционного имиджа России и ряда других факторов. Такое мнение высказали в докладе «Мониторинг экономической ситуации в России» эксперты Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития России.

«По предварительным оценкам платежного баланса в первом квартале 2019 года, объем входящих прямых иностранных инвестиций составил 11,5 миллиарда долларов. Однако в условиях сохранения санкционного давления и ухудшения инвестиционного имиджа России (в том числе в результате ареста Майкла Калви, главы Baring Vostok, закрытия российского офиса инвестиционного банка Morgan Stanley) существенный рост прямых иностранных инвестиций в российскую экономику выглядит пока маловероятным», — отмечается в докладе.

По итогам прошлого года ЦБ РФ зафиксировал рекордный отток инвестиций из капитала российских компаний за всю историю статистических наблюдений с 1997 года — 6,46 млрд долларов.

Опубликованная в апреле 2019 года Центробанком России статистика по прямым иностранным инвестициям за 2018 год отражает более чем трехкратное снижение входящих прямых иностранных инвестиций (ПИИ) по сравнению с уровнем 2017-го.

ЦБ: приток прямых иностранных инвестиций в 2018 году упал в три раза Сокращение притока иностранных инвестиций в РФ в форме вложений в долговые инструменты и участие в капитале представляется ограничивающим фактором для повышения потенциала экономического роста.

Аналитики указывают, что такая динамика отражает ухудшение настроений иностранных инвесторов, что связано с негативными ожиданиями относительно продолжающейся санкционной политики со стороны США и ЕС, а также с наблюдавшимся в 2018 году падением спроса на российские государственные облигации. При этом позитивная динамика притока ПИИ все-таки была зафиксирована в первых двух кварталах 2018 года, когда их суммарный уровень превысил 10,18 млрд долларов.

Значимым источником ПИИ в 2018 году стало реинвестирование прибыли зарубежных предприятий в Россию, что указывает на интерес зарубежных компаний, уже работавших на российском рынке. Наиболее крупными инвесторами в Россию традиционно были страны ЕС, в том числе Германия.