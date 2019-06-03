За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».

Данные о снижении зарплат специалисты получили, опросив 1,6 тыс. работающих россиян из всех типов поселений и массовых социально-демографических групп, уточнил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Логинов. Речь идет о ситуации в апреле этого года в сравнении с тем же месяцем 2018-го.

Согласно итогам исследования, еще у 62,5% граждан зарплаты за год не изменились, а у 19,2% — выросли. При этом об увеличении трудовой нагрузки заявили 41,4% респондентов, у 52% она осталась на прежнем уровне, у 6,6% — снизилась.

По данным Росстата, средняя зарплата в марте 2019-го составила 46,3 тыс. рублей, а годом ранее этот показатель равнялся 42,3 тыс. рублей. То есть, по официальным данным, заработок россиян вырос на 9,4%, указывает издание.

Исследование, проведенное РАНХиГС, позволяет учесть данные по всем группам работающих, в том числе по тем, чьи доходы частично или полностью скрыты от статистических наблюдений (неоформленный наемный труд, самозанятость, не наблюдаемые статистикой приработки), уточнил Дмитрий Логинов. Кроме того, ученые приводят данные самооценки населения.

«Наши респонденты при ответе на соответствующий вопрос не высчитывают свою оплату труда до точных цифр, субъективизируя ответы», — пояснил он «Известиям».

В Минтруде оперативно не ответили на просьбу прокомментировать результаты исследования.

Росстат: почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду В Ямало-Ненецком АО на конец 2018 года 100% домохозяйств сообщили, что им хватает денег только на еду.

Понятие средних зарплат, используемое Росстатом, не отражает реальной картины на рынке труда, поскольку ситуация сильно отличается, если брать отдельный регион, сферу, конкретную специальность, считает руководитель пресс-службы «Работа.ру» Сергей Денисенко. По данным сервиса, в 2018 году быстрее всего росли зарплаты в IT (плюс 7,3%), фармацевтике и медицине (плюс 6,7%), маркетинге (плюс 6%), транспортной сфере и логистике (плюс 6%), медленнее всего — в банковской сфере (плюс 3,1%), строительстве и недвижимости (плюс 3,8%).

Несколько другие данные приводит HeadHunter. По данным сервиса за I квартал, наибольшее увеличение зарплат было зафиксировано в отраслях логистики (на 8,6%, до 75,5 тыс. рублей), финансов (на 4,7%, до 60 тыс. рублей) и электроники (на 4,5%, до 67 тыс. рублей), рассказала руководитель службы исследований Мария Игнатова. При этом наиболее высокооплачиваемыми отраслями остаются IT, телеком и строительство. HeadHunter также не фиксирует снижения зарплат ни в одной из отраслей. Наиболее низкие показатели роста — в сферах химпроизводства (0,7%), HoReCa (1%) и промышленного оборудования (1,1%).

Сервисы по поиску работы могут не фиксировать снижения зарплат, поскольку компании зачастую указывают в объявлениях «вилку» предполагаемого дохода. Данные же РАНХиГС о снижении зарплат у 18,3% граждан и повышении среднего дохода на 9,4% не противоречат друг другу, считает профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин.

«В банковской, нефтяной сфере, у политиков доходы могут расти довольно сильно, в том числе в разы. Снижение же зарплат, даже массовое, как правило, незначительное — (на величину) до 5—10 тыс. рублей. Таким образом, размер прибавок сильно превышает размер сокращения, и в среднем по стране получается рост», — пояснил «Известиям» специалист.

Ранее Росстат опубликовал данные о том, что 48,2% граждан могут приобретать только еду и одежду. Бытовая техника, мебель и другие товары длительного пользования для этой категории недоступны.

По оценкам Минэкономразвития, средняя номинальная зарплата в России в 2024 году вырастет на 46% к уровню 2018-го и превысит 63 тыс. рублей. По итогам прошлого года размер оплаты труда в среднем по стране составил 43,4 тыс. рублей.

