Открыть вклад можно с 3 по 30 июня 2019 года

Банки.ру и Металлинвестбанк предлагают посетителям портала вклад «Удачный» с повышенной процентной ставкой. Открыть его можно с 3 по 30 июня. Для открытия вклада необходимо получить промокод.

Вклад размещается на срок 367 дней и на сумму от 300 тыс. рублей. Ставка по депозиту составит 7,8% годовых, при досрочном расторжении договора — 3,9%. По вкладу не предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции.

«В рейтинге вкладов с аналогичными условиями банков, входящих в топ-100, процентная ставка по спецпредложению является максимальной», — прокомментировала эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.

Оформить спецпредложение могут жители Москвы, Воронежа, Нижнего Новгорода, Казани и других городов.