Минфин вошел в число наиболее прозрачных и открытых ведомств на основе оценки по открытости информации, данных и ведения диалога. К такому выводу пришли эксперты автономной некоммерческой организации «Инфокультура» и Центра перспективных управленческих решений, составляя первый в России рейтинг открытости органов госвласти для Счетной палаты. Предполагается, что рейтинг будет составляться ежегодно.

Эксперты оценивали работу ведомств по трем параметрам: открытость информации — «широкий спектр правовых и коммуникационных инструментов, которыми должны располагать граждане для получения информации, находящейся в ведении государственных органов», открытые данные — «наличие механизма получения информации (данных) от государства в проактивном режиме», то есть регулярная публикация данных независимо от запросов. «Открытые данные должны быть опубликованы в Интернете в открытом доступе, при этом раскрываться в машиночитаемом формате и допускать повторное использование на бесплатной основе», — объясняют эксперты.

Третий, наименее закрепленный в законах параметр — ведение открытого диалога, подразумевающий непосредственное участие граждан и бизнеса в принятии государственных решений и возможность контролировать их качество. Эксперты включают в этот параметр «публичные консультации, экспертизу законопроектов, партисипаторное (в том числе и инициативное) бюджетирование, общественные обсуждения, голосования по частным вопросам, механизмы онлайн-петиций и электронные приемные».

По каждому из трех параметров выставлялась оценка от «A» до «С», где «A» — высокая степень открытости, «B» — средняя, «C» — низкая.

Эксперты отмечают, что качество процессов обеспечения открытости остается низким. Развитие открытого диалога в целом остается на неудовлетворительном уровне, несмотря на определенные успехи. Ситуация в России оценивается как «инерционная открытость», отмечается в докладе.

В своих выводах аналитики отмечают, что 13 министерств показывают высокие результаты по открытости данных и информации. По оценке открытости диалога высокий результат демонстрируют только семь министерств. Максимальный балл («ААА») получили четыре ведомства — Минфин, МВД, Минкультуры и Министерство энергетики России. Самым закрытым оказалось Министерство науки и высшего образования, получив рейтинг «CCC». Минэкономразвития получило оценку «BAA». Эксперты отмечают, что ведомство ведет открытый диалог, но на сайте присутствуют устаревшие наборы данных и неподходящие форматы.

Также проводилась оценка для федеральных служб. Из них показали наиболее высокий результат пять органов, в их число вошли ФСИН и ФТС. ФНС получила оценку «AAB» (наравне с Росстатом, ФАС и Казначейством). Наиболее низкие оценки («ВСС» и «CCC») получили Главное управление спецпрограмм президента РФ и силовые ведомства.

«Среди ведомств часто встречаются публикаторы интересных профильных наборов данных, которые содержат большие информативные массивы со сложной структурой. Тем не менее нередко наблюдается та же проблема, что с министерствами: многие наборы публикуемых данных не содержат необходимой информации, которая позволяла бы связывать их с данными из других источников. Кроме того, систематически наблюдается упомянутая в случае с министерствами проблема невнятного представления требуемой информации», — отметили эксперты.