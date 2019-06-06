Уже 19 июня в офисе Банки.ру пройдет OFFICEPARTY. Приглашаем вас на встречу с главой одного из самых быстрорастущих и успешных банков в России, признанного в 2018 году «Банком года» по версии портала Банки.ру, – с президентом – председателем правления Почта Банка Дмитрием Руденко.

Он придет в офис финансового маркетплейса Банки.ру пообщаться с клиентами Почта Банка, услышать их отзывы о работе кредитной организации.

У вас будет уникальная возможность из первых уст узнать о том, как всего за три года удалось построить такой масштабный и успешный бизнес. Вы услышите советы по управлению личными финансами от гуру банковского бизнеса, узнаете о новых продуктах и сервисах банка, получите ответы на волнующие вопросы.

Во встрече также примут участие топ-менеджеры Почта Банка: член правления, клиентский директор Павел Тулубьев; член правления, директор по развитию электронного бизнеса Анастасия Масленникова; вице-президент, директор по продуктам и технологиям Григорий Бабаджанян.

И конечно, участников OFFICEPARTY ждут сюрпризы, розыгрыш призов, экскурсия по офису Банки.ру с фуршетом и дружеской атмосферой. Автор самого интересного вопроса получит памятный подарок от главы банка.

Ведущая встречи — исполнительный директор Банки.ру Елена Ищеева.

Начало мероприятия — в 18:00.

Регистрация открыта по ссылке.

Адрес офиса Банки.ру: Москва, ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня А, 19-й этаж. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (495) 665-52-55.