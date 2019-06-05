• Всемирный банк снизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году до 1,2%, что на 0,3 процентного пункта ниже оценки, которая была представлена в январском прогнозе ВБ. Глобальный прогноз экономического роста на 2019 год также снижен на 0,3 п. п. по сравнению с январской оценкой — до 2,6%. При этом понижение прогноза Всемирного банка не повлияет на прогноз Минэкономразвития, заверил министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, ведомство сохраняет ожидания, что экономический рост России составит 1,3% или выше.

• Введение оплаты по QR-кодам может привести к отмене банками программ лояльности и кешбэка, считает председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз. «QR-коды, если они будут массово внедряться в качестве способа оплаты, скорее будут продвигать ретейлеры, им они будут выгоднее. И это нехорошо, потому что они будут улучшать свою экономику, но клиент ничего от этого не получит, банки пострадают, и, соответственно, будут отменяться кешбэки и программы лояльности», — отметил он. Хьюз считает, что новый вид платежей с точки зрения клиентского опыта приводит к необходимости выполнения дополнительных действий. Тем не менее технология может быть полезна в регионах. Ранее сообщалось, что ЦБ начнет тестировать оплату покупок по QR-коду в августе.

• Взносы в фонд страхования вкладов по повышенной дополнительной ставке в I квартале заплатили 22 банка против 32 в IV квартале прошлого года. Такие данные приводятся в сообщении Агентства по страхованию вкладов. В общей сложности страховые взносы в фонд обязательного страхования вкладов по расчетам за I квартал со сроком уплаты 31 мая перечислены 389 банками — участниками системы страхования вкладов на сумму 48,29 млрд рублей (за предыдущий квартал — 404 банками на сумму 42,54 млрд). Размер взносов в фонд страхования вкладов зависит от депозитных ставок, а также от финансовой устойчивости кредитных организаций.

• Международная платежная система Visa обсуждает с российскими банками запуск сервиса денежных переводов за границу, которые будут осуществляться с карты на карту по номеру телефона, сообщают СМИ. Аналогичный сервис внутри России платежная система запустила в конце 2018 года, но он не смог конкурировать с запущенной в начале 2019-го Системой быстрых платежей. Поэтому Visa задумалась над развитием своего сервиса на международном рынке.