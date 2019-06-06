Банк России 6 июня отозвал лицензии на осуществление банковских операций у банков «Взаимодействие» (регистрационный номер 1704, Новосибирск) и «Прайм Финанс» (регистрационный номер 2758, Санкт-Петербург). Об этом в четверг сообщила пресс-служба Центробанка.

Банк «Взаимодействие» завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Отражение в финансовой отчетности кредитной организации реальной стоимости активов по требованию Банка России привело к значительному (более 40%) снижению ее капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков, указывает регулятор. Кроме того, кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами и вкладчиками в связи с потерей ликвидности и нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Центробанка, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.



«На балансе банка «Взаимодействие» образовался значительный объем непрофильных низколиквидных активов, преимущественно представленных объектами нежилой недвижимости, в том числе имеющими обременение. В результате кредитная организация оказалась неспособной генерировать денежные потоки, необходимые для своевременного исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками», — говорится в релизе ЦБ.



По данным регулятора, банк «Прайм Финанс» полностью утратил собственные средства вследствие выявленной Банком России недостачи денежных средств в кассе в размере более 268 млн рублей и осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов. Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.



«Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы», — объяснили в ЦБ.



Оба банка — участники системы страхования вкладов. Выплаты страховки их вкладчикам начнутся не позднее 20 июня, сообщил департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.