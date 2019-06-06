Банк России на ближайшем заседании совета директоров 14 июня может впервые за год снизить ключевую ставку. О такой возможности заявила в четверг в интервью Bloomberg TV глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Данные, полученные за период с прошедшего заседания по ставке, подтверждают существенно более благоприятную, чем ожидалось, динамику по инфляции, пояснила она: «Надо признать, что внешние условия оказались несколько более волатильными в последние недели, и мы примем во внимание все эти факторы, но, по нашему мнению, вариант снижения ставки возможен».

При этом возможен и вариант сохранения ключевой ставки на текущем уровне 7,75% годовых. По словам Набиуллиной, ЦБ не видит необходимости в «резких движениях». Ранее в четверг в ходе Петербургского международного экономического форума глава ЦБ сказала, что регулятор готов возобновить смягчение монетарной политики «в ближайшем будущем», после того как два упреждающих повышения ставки в прошлом году «дали необходимый эффект».



Данные комментарии — сильнейшие за последнее время сигналы в пользу того, что российский ЦБ готов возобновить смягчение денежно-кредитной политики на фоне замедления инфляции по сравнению с достигнутым ранее в этом году пиком, указывает Bloomberg. Рынок по-прежнему разделен в прогнозах относительно решения по ставке, которое ЦБ может принять на следующей неделе, хотя ожидания смягчения ДКП укрепляются.

Ранее глава ЦБ говорила, что российский регулятор может снизить ключевую ставку уже во II—III квартале текущего года.

​Набиуллина подтвердила намерение ЦБ снизить ключевую ставку во II—III квартале Следующее заседание совета директоров Банка России по ДКП намечено на 14 июня.

Опрос Bloomberg показал, что 14 экономистов ожидают снижения Банком России ключевой ставки на заседании на следующей неделе на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых, а еще четверо полагают, что текущая ставка будет сохранена. В пятницу начнется «неделя тишины», в течение которой регулятор не комментирует вопрос ключевой ставки.



Ранее в четверг глава Центробанка РФ также заявила в ходе ПМЭФ, что само по себе снижение стоимости заимствований не подстегнет экономический рост и Россия также должна внедрять реформы для достижения этой цели.



ЦБ: снижение ставок в экономике не подтолкнет рост ВВП ЦБ по-прежнему готов рассматривать в ближайшее время снижение ключевой ставки.

Bloomberg приводит свои данные, согласно которым инфляция в РФ замедлилась до 5,1% в мае с 5,2% в апреле. Напомним, Набиуллина 23 мая этого года говорила, что инфляция в России на данный момент составляет 5,1% в годовом выражении, а к целевым 4% рост цен вернется в начале 2020 года.

Совет директоров Банка России в последний раз снижал ключевую ставку на заседании 23 марта 2018 года — на 0,25 п. п. до 7,25%. В дальнейшем ЦБ два раза повышал ключевую ставку: в сентябре, что стало первым повышением с декабря 2014-го, и в декабре; оба раза — на 0,25 п. п. На последующих заседаниях совет директоров ЦБ сохранял ставку на уровне 7,75%.

