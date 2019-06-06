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• В первый день Петербургского международного экономического форума ЦБ лишил лицензии один из питерских банков — «Прайм Финанс», а также новосибирский банк «Взаимодействие». По данным регулятора, банк «Взаимодействие» завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. «Прайм Финанс» же полностью утратил собственные средства вследствие выявленной Банком России недостачи в кассе в размере более 268 млн рублей и осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.



• Банк России на заседании совета директоров 14 июня может снизить ключевую ставку, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Bloomberg TV. Ранее сообщалось, что ставка может быть снижена во II—III квартале текущего года. В ходе своего выступления на ПМЭФ глава Центробанка также заявила, что опасается смещения фокуса со структурных реформ на смягчение денежно-кредитной политики. Кроме того, в ответ на заявление главы МЭР Максима Орешкина о том, что высокие темпы роста потребительского кредитования при недостаточно высоких темпах роста доходов населения несут риски для экономики, Набиуллина констатировала, что «люди берут кредиты не от хорошей жизни».

• Законопроект об увеличении страховой суммы возмещения по депозитам в российских банках для некоторых категорий граждан может быть принят до конца 2019 года, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По словам главы АСВ Юрия Исаева, законопроект согласован со всеми ведомствами и должен быть внесен в Госдуму в июне. «Эта проблема объективна. Пока мы не в состоянии в целом повышать страховое покрытие, потому что система пока дотационна. С другой стороны, мы не можем до бесконечности страховать все риски в системе, это ведет к безответственности. Мы должны постараться защитить людей в сложных ситуациях. Сам закон уже готов, со всеми согласован. Он, кажется, достаточно выверен», — сказал Исаев.

• Уже 19 июня президент — председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко придет в офис финансового маркетплейса Банки.ру, чтобы пообщаться с клиентами банка, услышать их отзывы о работе кредитной организации. В ходе OFFICEPARTY с Почта Банком у клиентов финучреждения будет уникальная возможность из первых уст узнать о том, как всего за три года удалось построить такой масштабный и успешный бизнес. Во встрече также примут участие топ-менеджеры Почта Банка. Конечно, участников OFFICEPARTY ждут сюрпризы, розыгрыш призов, экскурсия по офису Банки.ру, фуршет, дружеская атмосфера. Автор самого интересного вопроса получит памятный подарок от главы банка. Ведущая встречи — исполнительный директор Банки.ру Елена Ищеева. Регистрация открыта по ссылке.