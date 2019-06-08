«Лучшее за неделю» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало

• Центробанк зафиксировал тревожную тенденцию: потребительское кредитование в России не только не замедляется, но растет за счет менее качественных заемщиков. В начале этого года увеличились выдачи ссуд гражданам с более высокими показателями долговой нагрузки. В чем причина — закончились хорошие клиенты или игроки торопятся охватить этот потребительский сегмент до ужесточения правил кредитования? Читайте об этом в материале Банки.ру.



• Вкладчики Мособлбанка отстаивают свое право вносить деньги на пополняемые депозиты, которые открывались без ограничений по сроку. В ход идут жалобы в ЦБ, АСВ и ФАС. О том, что делать, если банк отказывается выполнять условия договора, можно прочитать здесь.



• Пока наши финансовые власти рассуждают о том, какой будет пенсионная система с ИПК, те, кому скоро выходить на пенсию, думают о том, как грамотно организовать свой бюджет. Универсального рецепта нет, однако существующие на рынке продукты позволят предусмотреть буквально все ситуации. В публикации «Стратегия для пенсионера» рассказываем о пяти финансовых продуктах, которые помогут сохранить и увеличить доход после выхода на пенсию.



• Предприниматели стали чаще использовать потребительские кредиты в коммерческих целях. Должны ли банкиры применять какие-либо санкции к заемщикам в таких ситуациях? Подробнее об этом в материале «Цель обманывает средства».



• Лето — сезон отпусков и, соответственно, повышенного спроса на доллары и евро. Обменники, где клиента с легкостью могли облапошить, давно вне закона, а вот некоторые «хитрые» схемы все еще используются финансовыми учреждениями. Как не дать себя обмануть? Разбираемся в материале «#оденьгахпросто: как не прогадать при обмене валюты».