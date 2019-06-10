Хоум Кредит Банк продлевает для пользователей портала Банки.ру повышенный кешбэк за покупки по дебетовой карте «Польза». Участники акции смогут получать дополнительный 1% кешбэка за траты в базовых категориях и покупки в магазинах — партнерах программы «Польза» до 30 июня.

Для участия в акции нужно:

• оформить карту до 30 июня 2019 года включительно, перейдя по ссылке с сайта Банки.ру;

• в течение 90 дней с момента оформления карты оплатить ею товар или услугу в любых категориях, кроме «Кафе и рестораны», «АЗС», «Путешествия».

Держатели карты получают кешбэк баллами: 2% (1% по базовым условиям + 1% дополнительно по акции) от суммы любых других покупок и платежей в интернет-банке в первые 90 дней с даты заключения договора, по истечении 90 дней — 1%; 10% в категории «Развлечения» при оформлении карты до 30 июня 2019 года; 3% в категориях «АЗС», «Кафе и рестораны», «Путешествия».

Возможно подключение кешбэка в размере 3% в дополнительных категориях за баллы «Польза». При покупках у партнеров программы начисляется до 10%. Обмен баллов производится по курсу 1 балл = 1 рубль.

Обслуживание карты в первые два месяца будет бесплатным. Далее составит 99 рублей в месяц, плата не взимается при ежедневном остатке от 10 тыс. рублей или сумме покупок от 5 тыс. рублей в месяц.

При совершении покупок на сумму свыше 5 тыс. рублей в месяц на остаток до 300 тыс. рублей начисляется 10% годовых в первые 90 дней с даты заключения договора. Для держателей карты первые пять операций по снятию наличных в устройствах сторонних банков будут бесплатными. Также имеется возможность бесконтактной оплаты покупок (payWave).

В акции могут участвовать клиенты, у которых нет действующих вкладов или дебетовых карт, подключенных к программе «Польза».

