Страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в ПФР, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину

Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину, сообщает РБК . В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Проект соглашения был размещен Евразийской экономической комиссией в марте, а в середине мая Минтруд России направил на рассмотрение Экспертного совета при правительстве соответствующий пакет документов, попросив согласовать их «в возможно короткий срок», следует из письма Минтруда.

В пресс-службе Минтруда сообщили изданию, что соглашение вступит в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами — членами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу. «Планируется, что соглашение будет подписано осенью и ратифицировано всеми государствами — членами ЕАЭС до конца года», — ответили в Минтруде.

Основной принцип — пенсия будет следовать за пенсионером. Стаж, приобретенный на территории разных государств-членов, будет суммироваться. Пенсия, в итоге назначенная в одном из государств-членов, будет «экспортироваться» в случае переезда пенсионера в другую страну ЕАЭС.

Но соглашение не будет распространяться задним числом на периоды трудовой деятельности до его вступления в силу — первое назначение пенсии по старости гражданину, переехавшему из одной страны ЕАЭС в другую, будет возможно не ранее 2020 года. При этом продолжительность российского стажа, за который будет производиться экспорт пенсии, составит не более одного года в 2020 году, двух лет — в 2021 году и т. д.

Это не касается отношений России и Белоруссии в пенсионной сфере, где уже действует соглашение об экспорте пенсии с 2006 года.

Сейчас на территории бывшего Советского Союза действует соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 1992 года. Согласно этому договору, пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства. Это «делает практически невозможной задачей реализацию пенсионных прав трудящихся в полном объеме, который сформирован ими за годы работы на территориях нескольких государств-членов», говорится в пояснительной записке к проекту соглашения.

Согласно письму Минтруда, в 2020—2021 годах дополнительные расходы ПФР на выплаты пенсий по новому договору составят в общей сложности 166 млн рублей. Эта цифра складывается из пенсий гражданам Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии (в том числе тем, кто продолжает проживать на территории России после назначения пенсии) на общую сумму около 75 млн рублей; пенсий пожилым россиянам, которые после назначения пенсии переедут жить в другие страны ЕАЭС, на общую сумму около 91 млн рублей.

Согласно российскому законодательству, работодатель делает отчисления в ПФР за иностранных работников, однако сегодня они не могут претендовать на пенсионные выплаты. При этом компании освобождены от пенсионных взносов за высококвалифицированных иностранных сотрудников, временно пребывающих в России.

Порядок обращения за пенсией еще будет определен отдельным документом — Порядком применения соглашения. Согласно механизму «экспорта пенсий», выплаты будут переводиться сначала Пенсионному фонду той страны, где проживает пенсионер, а уже затем — на счет конкретного лица.