«Главное за минуту» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и ценит свое время

• Реальный рост заработной платы россиян в 2019 году составит примерно 3%, в первой половине 2020-го темпы роста останутся примерно на том же уровне. К такому мнению пришли эксперты Финансового университета при правительстве РФ. Самые высокие темпы роста реальной заработной платы в этом году и в первой половине 2020-го ожидаются в Ленинградской области (7,1%), далее следуют Приморский край (6,5%), Дагестан (5,6%), Карелия (5,4%) и Псковская область (5%).

• Россия будет платить пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС. Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Планируется, что соглашение будет подписано осенью и ратифицировано всеми государствами — членами ЕАЭС до конца года.

• В Сбербанке ожидают снижения ключевой ставки ЦБ и замедления инфляции во втором полугодии. При соблюдении этих двух условий ставки по ипотеке могут пойти вниз, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин. При этом он подчеркнул: стоит понимать, что ставки будут снижаться как по кредитам, так и по депозитам. Между тем средний размер выданного российскими банками ипотечного кредита в апреле вырос по сравнению с мартом на 1,3% и достиг рекордных 2,55 млн рублей, говорится в исследовании «Эквифакс». За год средний размер ипотечного кредита вырос на 18%.

• Эта рабочая неделя в РФ будет четырехдневной в связи с празднованием в среду Дня России. В перспективе же, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, к четырехдневной рабочей неделе может перейти вся мировая экономика. Он пояснил, что к сокращению рабочего времени и расширению досуга работников приводит технологический прогресс. В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова предупреждает, что переход на четырехдневную рабочую неделю потребует серьезных изменений, в том числе в трудовом законодательстве.