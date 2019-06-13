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• Более половины россиян приобретают товары только со скидками, свидетельствуют данные Ipsos Comcon. Потребители привыкли экономить и готовы ждать, понимая, что рано или поздно торговые сети предложат тот или иной товар по акции. В некоторых категориях товаров повседневного спроса доля промо достигает уже 70% и продолжает расти, добавляют в «Nielsen Россия». Рост числа россиян, стремящихся к экономии, в основном связан с продолжающимся падением доходов населения и индекса потребительского доверия, отмечают в Nielsen.

• Россияне рассказали, на что потратили бы миллион долларов, выиграв такую сумму в лотерею. По данным «Ромир», 25% наших соотечественников вложили бы выигрыш в себя и своих близких — в оплату обучения или медицинских расходов. Почти столько же (24%) респондентов потратили бы выигранные деньги на покупку машины, недвижимости или других предметов роскоши, а 18% положили бы миллион в банк и жили бы на проценты. И лишь 1% опрошенных сообщили, что сразу прокутили бы все полученные деньги. Россияне становятся более рациональными и финансово подкованными», — отмечает президент «Ромира», доктор социологических наук Андрей Милехин. По его словам, в предыдущие годы треть наших соотечественников сразу намеревалась потратить шальной миллион на предметы роскоши.

• Уже в пятницу, 14 июня, состоится опорное заседание совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Опрошенные Банки.ру аналитики ожидают, что ЦБ снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5%. О том, что на ближайшем заседании совета директоров регулятор может снизить ставку, на прошлой неделе заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В последнем пресс-релизе по ставке Банк России допустил снижение показателя уже во II—III квартале текущего года, если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом.

• Запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) получил одобрение президента, но с условием, что механизм подключения граждан к ней будет абсолютно добровольным. Авторам законопроекта об ИПК — Центробанку и Минфину придется отказаться от автоподписки, на которой они настаивали, сообщают СМИ со ссылкой на источники. Именно вокруг механизма подключения развернулись самые яростные дискуссии. За механизм автоподписки выступали только авторы проекта и участники рынка пенсионных накоплений.