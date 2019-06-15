«Лучшее за неделю» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало

• Цифровая эпоха только наступает, а соответствующая война уже началась. Об этом говорил на пленарном заседании ПМЭФ-2019 президент РФ Владимир Путин, имея в виду ситуацию вокруг Huawei. Почему китайский гигант попал под санкции США и как это отразится на российской экономике и простых потребителях, читайте в публикации Банки.ру.

• Компания Ford к концу июня сворачивает производство легковых автомобилей в России. Пионер сборочного движения в РФ, эта компания больше не видит здесь перспектив для себя. И не только она. В России зафиксирован максимальный за всю историю наблюдений отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Чем это грозит, объясняем в материале «Есть ли жизнь без ПИИ?».

• Банки нашли новые основания для блокировки счетов россиян — кредитные организации стали интересоваться, откуда у клиентов средства на открытие депозита и как они собираются тратить их после, сообщают СМИ. Действительно ли это новая практика, какие основания есть у банков и как себя вести, читайте здесь.

• Вы когда-нибудь считали, сколько раз вводили серию и номер паспорта, кем и когда он выдан в бумажных анкетах и формах на сайтах? Почему в стране с сильнейшей IT-экспертизой и высочайшим уровнем цифровизации финансовых услуг мы в XXI веке все еще продолжаем заполнять все эти бесконечные анкеты про одно и то же? Как должен выглядеть маркетплейс будущего, читайте в авторской колонке генерального директора холдинга «Банки.ру» Динары Юнусовой.

• Банки.ру пообщался с инвестором, вкладывающим в дивидендные акции иностранных компаний. Чтобы создать себе портфель, он решил повторить структуру биржевого фонда NOBL. Стоит ли копировать управляющих инвестиционными фондами, разбираемся здесь.

