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• Банк России впервые с марта 2018 года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 7,5%. Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков. Снизил Центробанк и прогноз по инфляции по итогам текущего года — до 4,2—4,7% с 4,7—5,2%. А в летние месяцы и в начале осени ЦБ не исключает дефляцию, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

• Банки продолжают снижать ставки по вкладам. В первую декаду июня средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях уменьшилась до 7,31% с 7,37% за третью декаду мая. Текущее значение ставки — самое низкое с начала ноября прошлого года (тогда по итогам первой декады месяца она равнялась 7,18%).

• В последнее время участились случаи выдачи кредитных карт неработающим заемщикам в возрасте 18 лет на крупные суммы (100—200 тыс. рублей), сообщают СМИ. Потенциальных заемщиков в большинстве случаев банки находят среди тех своих клиентов, у которых уже были детские и подростковые дебетовые карты (расходы по ним контролируются родителями). Таким клиентам, как только им исполняется 18 лет, предлагают получить кредитную карту. Очевидно, что существенные суммы подросткам могут быть выданы банками лишь с расчетом на возврат заемных средств родителями, что недопустимо, отмечают эксперты.

• Ухудшение качества занятости стало проблемой прежде всего для мужчин старшего возраста, сходятся в оценках эксперты Центра трудовых исследований НИУ «ВШЭ» и исследователи РАНХиГС. Положение на рынке труда мужчин и женщин даже одного возраста и образования существенно различается, причем за последние десять лет гендерные различия только усилились. Шансы на занятость для мужчин старше 50 лет падают по мере снижения уровня образования. Особенно пострадали мужчины с начальным профессиональным образованием. В отличие от мужчин шансы женщин старше 50 лет на трудоустройство возросли. Исключение составляют только наименее образованные.