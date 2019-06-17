«Главное за минуту» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и ценит свое время

• «Бедность в России стала позором», поскольку в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, постоянно растущими зарплатами не должно быть такого числа бедных, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Между тем чиновники из российских регионов полагают, что бедные граждане, имеющие огород или свободную жилплощадь, могут прокормиться с их помощью и не нуждаются в государственных пособиях. Корректировку критериев нуждаемости региональные власти считают одним из шагов к снижению уровня бедности.

• К концу года ликвидная часть фонда национального благосостояния (ФНБ), по прогнозу Минфина, достигнет 7% ВВП без учета уже вложенных средств, и все деньги, что окажутся в ФНБ после этого, можно будет тратить. Разные блоки в правительстве уже начали борьбу за право распорядиться этими средствами, сообщают СМИ. По мнению федеральных чиновников, отбить атаки на ФНБ полностью не удастся и часть средств придется инвестировать в стране, а не в надежные зарубежные активы, но нужно сразу договориться, как именно и в какие проекты, чтобы не потратить все, что накопилось сверх 7%. При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предлагает отложить дискуссию на год, а за это время требуется четко описать правила использования средств ФНБ.

• Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» оказался в стране конкурентов — на прошлой неделе Тинькофф Банк представил голосового помощника «Олега», а в понедельник Mail.ru Group запустила «Марусю». «Маруся» запущена в тестовом режиме и доступна для скачивания в App Store и Google Play. Основой для синтеза речи «Маруси» стал голос актрисы Елены Соловьевой — именно она озвучивала искусственный интеллект в сериале «Любовь, смерть и роботы», Тринити из фильма «Матрица», главную героиню фильма «Люди в черном: Интернэшнл».

• В Тинькофф Банке попросили сотрудников не называть свое место работы банком. Предправления банка Оливер Хьюз разослал сотрудникам письмо, в котором сообщил, что «давно пора уйти от этого отсталого понятия». В сообщении сотрудникам Хьюз попросил их вместо «банк» говорить «Тинькофф» или «группа «Тинькофф». Ранее основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков неоднократно заявлял о том, что «Тинькофф» — это не просто банк.