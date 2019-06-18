Нехватка специалистов с необходимыми цифровыми компетенциями на российском рынке труда ощущается уже сегодня

Рынок труда в ближайшие годы может столкнуться с острой нехваткой квалифицированных IT-специалистов. В частности, в будущем возрастет спрос на архитекторов Интернета вещей, IT-юристов, консультантов по робоэтике и цифровых продюсеров, говорится в докладе НИУ ВШЭ «Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение». Об этом сообщают «Известия» . Ежегодно вузы страны выпускают около 25 тыс. IT-специалистов, но лишь 15% из них готовы к немедленному трудоустройству.

Особая потребность будет в кадрах по перспективным направлениям: искусственный интеллект, анализ больших данных, робототехника, виртуальная реальность, Интернет вещей. Еще более востребованными будут специалисты, которые умеют выполнять многофункциональные задачи: управлять людьми, коммуницировать с контрагентами, искать нестандартные решения и разрабатывать методологии. То есть обладать тем набором качеств, которые пока несвойственны машинам.

Эксперты ВШЭ составили перечень перспективных профессий, которые будут востребованы в среднесрочной перспективе. Так, например, архитектор Интернета вещей должен будет обеспечивать подключение множества устройств, оптимизацию хранения информации, передачу и обработку данных. Еще одна профессия будущего — инженер по безопасности данных. Он будет отвечать за обеспечение конфиденциальности, шифрование и предотвращение несанкционированного доступа к информации. Станут востребованными и IT-юристы, которые займутся сопровождением бизнеса в условиях цифровой экономики.

Эксперты назвали умирающие и потенциально востребованные профессии Под риском сокращения находятся водители, кассиры, курьеры, охранники, флористы, торговцы, сборщики на фабриках, работники фастфудов, швеи и прочие специалисты, чью работу легко автоматизировать.

Также среди профессий будущего консультант по робоэтике. Он должен разбираться в морально-этических, социальных и юридических аспектах взаимодействия роботов и людей, разрабатывать решения по таким вопросам, как определение зон ответственности за «поступки» машин, права и свободы робототехнических систем. Появятся цифровые маркетологи и продюсеры, уверены эксперты ВШЭ.

Одновременно с рынка могут исчезнуть переводчики и операторы кол-центра, экскурсоводы, агенты-туроператоры, архивариусы, аудиторы, банковские операционисты, делопроизводители, инженеры по эксплуатации зданий, кассиры, клиентские и кредитные менеджеры. В целом, по данным экспертов ВШЭ, 375 млн работников (что составляет около 14% мировой рабочей силы) к 2030 году вынуждены будут сменить профессию.

По данным ВНИИ труда Минтруда РФ, спрос на квалифицированных специалистов в 2016—2018 годах возрос с 1,1% до 1,3%. Численность таких работников в прошлом году составляла 261,8 тыс., а потребность организаций — 10,3 тыс. человек.