Госдума приняла 18 июня во втором чтении законопроект, направленный на развитие платежных услуг в РФ. В частности, документом предусмотрено обязательное участие банков в Системе быстрых платежей (СБП), сообщает пресс-служба Банка России.

«Мгновенные платежи в современном мире уже давно вышли за рамки банковской услуги. У наших граждан должна быть возможность переводить средства быстро, удобно, дешево и безопасно всегда и везде. Система быстрых платежей позволяет это сделать, и мы видим, что она востребована уже сегодня: в системе проведено свыше 730 тысяч операций более чем на 6,5 миллиарда рублей. Именно поэтому мы считаем, что к СБП должны подключиться все банки, особенно системно значимые», — комментирует первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

По ее словам, ЦБ планирует установить следующие сроки подключения банков к СБП: 1 сентября текущего года — для системно значимых, 1 сентября 2020 года — для банков с универсальной лицензией. Это составит более 95% российского рынка платежей, уточнила Скоробогатова.

Разработанная Центробанком Система быстрых платежей позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств, но для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к СБП. Система была запущена в полноценном режиме с 28 февраля этого года, первыми участниками стали ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Росбанк, «Ак Барс», Газпромбанк, Киви Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, СКБ-Банк и РНКО «Платежный Центр». На странице СБП на сайте Национальной системы платежных карт указаны 14 банков — участников системы: помимо вышеперечисленных это ЮниКредит Банк и Газэнергобанк.

Ольга Скоробогатова уточняет, что в СБП уже 15 банков-участников и более сотни банков подали заявки на интеграцию с системой и проводят работу по подключению к ней.

Напомним, что Сбербанк, крупнейшая российская кредитная организация, пока не выражал однозначного намерения присоединиться к СБП. В частности, СМИ писали, что банк готов подключиться к системе, но на особых условиях.



СМИ: Сбербанк оценил свое подключение к Системе быстрых платежей В Центробанке отмечают, что «тарифная модель системы была разработана и поддержана банковским сообществом» и тарифы в СБП сбалансированы.

Как предполагается, во второй половине 2019 года в Системе быстрых платежей можно будет делать переводы в пользу юридических лиц, например, за товары и услуги, в частности с использованием QR-кодов, указывают в ЦБ. Проект закона наделяет Банк России полномочиями устанавливать порядок кодирования платежных реквизитов, в том числе по QR-коду.

Законопроект также предоставляет Банку России право в случае необходимости устанавливать верхнюю границу платы за переводы, которую банки могут брать со своих клиентов. Это позволит не завышать тарифы для конечных потребителей.

«Для расширения доступности платежных сервисов на электронных торговых площадках для субъектов малого и среднего предпринимательства предусматривается возможность операций по переводу электронных денежных средств с использованием корпоративных электронных кошельков между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Кредитные организации — операторы электронных денежных средств будут предоставлять информацию о таких операциях Банку России», — указывает в числе прочего, анализируя принятый во втором чтении законопроект, агентство ТАСС .



Кроме того, законопроект вводит определение платежного агрегатора, поставщика платежного приложения, а также устанавливает условия их привлечения банками и порядок контроля за их деятельностью. В том числе предусматривается, что Банк России будет вести и публиковать на сайте перечни этих игроков платежного рынка.



В сообщении на сайте Госдумы в качестве примеров платежных приложений указаны Apple Pay, Samsung Pay, Mir Pay. Уточняется, что «оператор по переводу денежных средств не вправе предоставлять поставщику платежного приложения сведения об аналогах собственноручных подписей, кодах, паролях и иные сведения, используемые для удостоверения права клиента оператора по переводу денежных средств распоряжаться денежными средствами».

«Указанные изменения направлены на развитие конкуренции на финансовом рынке, снижение тарифов, повышение доступности финансовых услуг для граждан Российской Федерации и защиту их интересов, а также усиление контроля Банка России за участниками платежного рынка», — заключают в ЦБ, комментируя принятие законопроекта во втором чтении.