• Эксперты ВШЭ назвали главные профессии будущего. По их мнению, со временем возрастет спрос на архитекторов Интернета вещей, IT-юристов, консультантов по робоэтике и цифровых продюсеров. Одновременно с рынка могут исчезнуть переводчики и операторы кол-центра, экскурсоводы, агенты-туроператоры, архивариусы, аудиторы, банковские операционисты, делопроизводители, инженеры по эксплуатации зданий, кассиры, клиентские и кредитные менеджеры.

• В Кремле прокомментировали заявление главы Счетной палаты Алексей Кудрина об угрозе социального взрыва из-за бедности, которая «стала позором». «Формулировки насчет взрывов и так далее — не можем с этим согласиться, скорее, относим это к эмоциональным проявлениям», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле проблему не отрицают, но и «гипертрофированно» ее оценивать считают неверным. Впрочем, не все регионы страны одинаково бедны. Исследователи выяснили, где живут самые обеспеченные семьи. Первое место уже восемь лет занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где в 2018 году в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток средств составил 128,5 тыс. рублей. Вторую строчку в рейтинге занимает Чукотский автономный округ (107,8 тыс. рублей), Москва лишь на третьем месте (102,4 тыс. рублей).

• Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на развитие платежных услуг в РФ. В частности, документом предусмотрено обязательное участие банков в Системе быстрых платежей (СБП). Как отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, ЦБ планирует установить следующие сроки подключения банков к СБП: 1 сентября текущего года — для системно значимых, 1 сентября 2020 года — для банков с универсальной лицензией. Сбербанк, крупнейшая российская кредитная организация, пока не выражал однозначного намерения присоединиться к СБП. В частности, СМИ писали, что банк готов подключиться к системе, но на особых условиях.

• Россия сократила вложения в государственные бумаги США с 13,716 долларов в марте до 12,136 млрд в апреле, следует из данных Минфина США. Ниже вложения России были только в мае 2007 года, когда они составляли 11,8 млрд долларов. С июня Москва стала резко наращивать этот показатель, и в июле вложения составляли 33,5 млрд долларов. Максимальной отметки вложения России в госдолг США достигли в октябре 2010 года — 176,3 млрд долларов. В декабре 2014-го вложения России упали ниже 100 млрд — до 86 млрд долларов.