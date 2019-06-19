В Министерстве по делам Северного Кавказа рассматривают возможность обязать граждан, сдающих жилье туристам, уплачивать курортный сбор за каждого остановившегося постояльца, рассказал «Известиям» глава министерства Сергей Чеботарев. В настоящий момент только юрлица — отели и хостелы — перечисляют этот платеж за своих гостей.

«Частник в основном незаметен для государства. Человек может владеть двумя-тремя домами или квартирами, сдавать их через онлайн-сервисы, а государство этого не видит. Поэтому, конечно, наша задача — сделать так, чтобы они тоже платили курортный сбор», — заявил Чеботарев.

По его словам, для того чтобы перечислять плату за постояльцев, собственникам недвижимости предложат регистрироваться в качестве самозанятых. Это даст им гарантии соцзащиты и будет способствовать постепенному выходу этой сферы туристического бизнеса из тени.

В Минфине на просьбу «Известий» прокомментировать распространение курортного сбора на частный сектор сообщили, что ответственное за это ведомство — Минкавказа. Однако там уточнили, что конкретных предложений о вовлечении в эксперимент по уплате сбора граждан, сдающих туристам недвижимость, в Минфин пока не поступало.

Минфин предложил начать взимать с туристов гостиничный сбор Ставку сбора будут определять органы местного самоуправления, но она не должна превышать 100 рублей с человека в день.

По мнению экспертов, курортный сбор должен быть единым для всех — как для частного, так и для корпоративного сектора. Нынешняя ситуация дискриминирует официально зарегистрированных отельеров перед теневыми арендодателями, заявил президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. Кроме того, собственники жилья или небольших отелей квартирного типа не заинтересованы выходить из тени, поскольку из-за курортного сбора им придется снижать цену, добавил он.

По словам Ламшина, несмотря на кажущуюся незначительность ставки этого платежа, его включение в стоимость проживания достаточно болезненно для среднего класса. Так, при максимальном уровне в 100 рублей средняя доплата за проживание для семьи из четырех человек может достигать 5—10% за номер. Примерно на эту величину частникам придется снижать свои цены, пояснил он.

В первоначальной редакции законопроекта о курортном сборе частный сектор был включен в список плательщиков. В таком виде документ прошел первое чтение в Госдуме в июле 2017 года. Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров тогда говорил: предполагается, что арендодатели будут передавать курортный сбор в специально созданный фонд, а контролем процесса станут заниматься налоговая служба и местные органы самоуправления. Однако затем было принято решение не собирать с граждан плату за туристов-постояльцев. Депутаты пришли к выводу, что затраты на администрирование сбора будут несопоставимы с теми объемами, которые получит бюджет.

По мнению частных собственников, сдающих свою недвижимость в аренду через популярные онлайн-сервисы, обязанность уплачивать курортный сбор отпугнет туристов, особенно если ставка будет максимальной.