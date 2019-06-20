Инвестиционный фонд Baring Vostok поднимает ставки в борьбе за контроль над банком «Восточный» и предлагает повысить стоимость допэмиссии почти в четыре раза, как того хотел другой акционер банка — «Финвижн» Артема Аветисяна; член совета директоров «Восточного» от Baring Григорий Жданов во вторник письмом предложил провести 25 июня внеочередной совет директоров и утвердить новую цену акции для допэмиссии — 3,86 копейки, размер допэмиссии останется прежним — 5 млрд рублей, а количество акций сократится с 500 млрд до 130 млрд, пишут «Ведомости» .

До 19 июня Baring Vostok через Evison принадлежало 51,6% «Восточного», а «Финвижн» — 32%, но по решению суда у Evison было списано 80,2 млрд, или 9,99% акций «Восточного», во исполнение опциона в пользу «Финвижн», таким образом, теперь у Аветисяна и двух его партнеров — Шерзода Юсупова и Юрия Данилова — контроль в банке.

Допэмиссия на 5 млрд рублей была запланирована и согласована с ЦБ еще в 2018 году, по 1 копейке за акцию; это нерыночная цена, настаивала «Финвижн» Аветисяна, «Восточный» стоит почти в четыре раза дороже, а теперь Baring Vostok предложил даже больше, чем оценщик «Гринэкспертиза», нанятый «Финвижн», который оценил банк в 30,7 млрд рублей, или 3,82 копейки за акцию; но допэмиссию провести пока нельзя: суд запретил ее в качестве обеспечительной меры по ходатайству «Финвижн».

Допэмиссия — единственный для Baring Vostok способ вернуть контроль над «Восточным»; если провести ее по старым условиям, по 1 копейке за акцию, и Evison выкупит весь пакет, у нее станет 64%, а у «Финвижн», Юсупова и Данилова — 30,8%; если же акционеры банка будут участвовать в допэмиссии пропорционально новым долям, то у Аветисяна с партнерами будет 49,38% против 45,46% у Evison.

«Финвижн» не видит необходимости в допэмиссии, говорит представитель компании: «Есть много способов увеличения капитала, если такая необходимость наступит. Мы их предлагали обсудить, но замешанным в нарушениях менеджерам фонда этот диалог неинтересен»; среди способов «Финвижн» называла уменьшение или выкуп 100% зарезервированных активов; Baring Vostok, вероятно, хочет через допэмиссию вернуть контроль над банком «Восточный», «Финвижн» же боится его потерять и поэтому предлагает альтернативные методы докапитализации, которые не влияют на доли в капитале, комментирует старший директор Fitch Александр Данилов.