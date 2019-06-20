Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тыс. рублей для тех автомобилистов, которые проезжают по платной дороге, не заплатив за это

Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тыс. рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив за это, пишет «Парламентская газета» .

Соответствующие изменения в отдельные законодательные акты РФ, включая Административный и Бюджетный кодексы, 20 июня планирует рассмотреть президентский совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства под председательством главы комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова.

Для того чтобы штрафовать водителей, считают в Кабмине, необходимо использовать систему «free-flow» — свободный поток. Эта система сделает передвижение по платной дороге свободнее.

Создание первой в России системы «Свободный поток» запланировано в рамках реализации проекта по созданию и эксплуатации единой системы взимания платы на Центральной кольцевой автомобильной дороге Московской области.

Сейчас для проезда по таким дорогам водителю надо остановиться на специальном пункте взимания платы. Как пишет издание, строительство и содержание таких пунктов недешево и компенсируется за счет повышенного тарифа за проезд.

«Надо сначала выработать механизм, предотвращающий бесплатный проезд», — отметили в правительстве, добавив, что в качестве такового может быть избран хорошо зарекомендовавший себя в Москве состав административного правонарушения за вовремя неоплаченную парковку.

«Еще одним примером является состав правонарушения за безбилетный проезд в метро с санкцией в размере 1 тыс. рублей, установленной столичным КоАП», — добавили авторы инициативы.

Собранные суммы штрафов в полном объеме они предлагают зачислять в бюджеты регионов.

В России сегодня плата за проезд взимается на участках дорог федерального и регионального значения общей протяженностью более 1 300 км. Платные дороги действуют в 13 регионах: Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, Удмуртии и в Санкт-Петербурге.

Ожидается, что платной будет Центральная кольцевая автомобильная дорога в Москве и Московской области, строительство которой началось в 2014 году, а также строящийся северный дублер Кутузовского проспекта. Рассматриваются и другие проекты платных дорог, в частности, новой трассы Краснодар — Абинск — Кабардинка.