Истец говорит о выводе активов из этой кредитной организации перед присоединением Юниаструм Банка к банку «Восточный» и требует компенсации

Один из миноритариев банка «Восточный» Марина Ушакова готовит иск против бывшего акционера Юниаструм Банка Артема Аветисяна. Окончательное решение о подаче иска еще не принято, сообщает «Коммерсант» .

Ушакова направила 20 июня в банк уведомление о подаче иска в Арбитражный суд Амурской области к Артему Аветисяну и Алле Цытович. Первый является основным акционером банка «Восточный», а до 2017 года был мажоритарным акционером (более 80%) в Юниаструм Банке. Цытович занимала пост председателя правления Юниаструм Банка. Истец утверждает, что Юниаструм Банк незадолго до присоединения к «Восточному» совершил «однотипные убыточные сделки» по приобретению у компании «Бок Раша» Артема Аветисяна миноритарных пакетов акций и долей в уставных капиталах ряда юрлиц, а также прав опциона на увеличение доли участия в их уставных капиталах.

Речь идет о 15 сделках, совершенных в период с 23 июня по 13 июля 2016 года, на сумму 1,66 млрд рублей. В иске эти сделки именуются «выводом активов». Для обоснования своей позиции истец приводит выдержки из акта проверки банка «Восточный», составленного ЦБ в августе 2018 года, где регулятор отмечает, что до присоединения Юниаструм Банк приобрел доли и акции ряда компаний по стоимости, «значительно превышавшей» цену, по которой «Бок Раша» приобрела их у первоначального держателя. Вырученные средства компания получила на свой счет в Deutsche Bank AG, что, по мнению ЦБ, «может указывать на признаки вывода активов». Истец требует компенсировать банку 100% вложений по сделкам (1,66 млрд рублей).

Собеседник издания, близкий к ответчикам, поясняет, что у «Бок Раша» с рядом компаний были соглашения об опционах, позволяющие купить долю по цене ниже рыночной. Перед объединением банка, по его словам, выручка всех компаний, доли которые приобрел Юниаструм Банк, составляла свыше 10 млрд рублей, а чистая прибыль — около 2 млрд рублей. К моменту проверки ЦБ в августе 2018 года их состояние ухудшилось. Позже банк предоставил регулятору дополнительные сведения, в итоге в декабрьском предписании ЦБ резервы по вложениям в бумаги этих компаний составили лишь 700—800 млн рублей, вспоминает собеседник. Сейчас, по его утверждению, справедливая стоимость бумаг составляет около 800 млн рублей.

Представитель «Финвижн» (новое название «Бок Раша»), отвечая на вопросы «Коммерсанта», посоветовал истцу обосновать свою позицию и «найти для банка предложения получить на рынке за ту же номинальную стоимость миноритарную долю в компаниях с суммарной выручкой 11 млрд рублей и прибылью около 2 млрд рублей». Другой крупный акционер банка — фонды Baring Vostok — не комментирует иск.