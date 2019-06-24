На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщает «Коммерсант» , ссылаясь на ее представителя Антона Пантелеева. На первом этапе предприниматели смогут торговать только на российском рынке, в дальнейшем ожидается расширение географии. С начала 2019 года AliExpress уже подключает продавцов из Италии, Испании и Турции.

Требования к российским участникам будут минимальны, без ограничений по обороту, сервису или доставке, говорят в компании. Например, поставщик сам будет решать, в каких регионах реализовывать продукцию, а доставлять товары сможет как своими силами, так и используя инфраструктуру и сервисы AliExpress.

Также компания меняет позиционирование площадки Tmall, которая станет платформой для крупных брендов. Ее бизнес-модель сохранится: Tmall продолжит работать как по модели маркетплейса, так и через закупки и продажи. Сейчас на Tmall в России представлено около 100 тыс. товарных наименований и зарегистрировано более 500 брендов, более половины из которых — российские, рассказывают в компании.

Объем трансграничной торговли в России в 2018 году составил 316 млрд рублей, подсчитал Институт Гайдара для Национальной ассоциации дистанционной торговли. По оценкам собеседников издания на рынке e-commerce, около 90% этого объема приходится на Китай, а 70% от него — на AliExpress. Таким образом, оборот компании на российском рынке в прошлом году мог составлять около 200 млрд рублей.

Ранее гендиректор AliExpress в России Лю Вэй отмечал, что выручка Tmall достигла 10% оборота российского AliExpress. Весь российский рынок e-commerce в 2018 году, по оценке Ассоциации компаний интернет-торговли, составил 1,66 трлн рублей. С учетом того что доля e-commerce в обороте всей розницы составляет около 5%, онлайн-игроки конкурируют не друг с другом, а с традиционной розницей, напоминают в пресс-службе Ozon.

AliExpress начал выходить на российских поставщиков еще около пяти лет назад, напоминает гендиректор PickPoint Надежда Романова. По ее словам, тогда AliExpress проводил жесткий отбор, в результате которого остались только крупные компании, которые затем и попали на Tmall. При этом Романова скептически оценивает планы AliExpress привлечь российский малый и средний бизнес: «Не так много производителей и поставщиков, желающих продавать в столь низком ценовом сегменте для России». У нас в стране пока достаточно скромное производство, соглашается источник в одной из крупных компаний на рынке e-commerce, и двигателем продаж выступает импорт, а он сконцентрирован географически на Москве и на крупных импортерах или дистрибуторах.