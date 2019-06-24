Во второй половине этого года ЦБ планирует запустить в своей Системе быстрых платежей (СБП) переводы от физических лиц в пользу компаний для оплаты товаров и услуг, при этом банки опасаются лишиться части доходов: оплата товаров через СБП — это альтернатива банковским картам, торговые точки давно жалуются на дороговизну приема карт, который для них стоит 1—3%, а по задумке ЦБ оплата товаров и услуг через СБП, оператором которой он является, должна увеличить конкуренцию на рынке эквайринга и уменьшить стоимость услуги, пишут «Ведомости» .

Денежные переводы в СБП между физлицами — это демонополизация услуги, говорит основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, но организация переводов в пользу юрлиц бьет уже по всем банкам, особенно маленьким. «Мы против этих инициатив с С2В, это нездоровые тенденции, потому что все банки будут страдать, — говорит Тиньков. — Сбербанк с его 1 триллионом рублей прибыли выживет, а как будут маленькие выживать, не очень понятно».

ЦБ сможет устанавливать максимум, который банки смогут брать со своих клиентов при проведении операций через СБП, говорится в принятых во вторник во втором чтении поправках, сейчас для юридических лиц обсуждается тариф «порядка 0,4%», говорила в конце мая в Госдуме первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, но тариф пока не утвержден: в ассоциации «Финтех» идет обсуждение подходов с учетом интересов игроков: банков, ассоциаций торговли, ФАС, биржи, страховых компаний и др., сказал на прошлой неделе представитель ЦБ, а два участника ассоциации рассказали «Ведомостям», что к этой неделе банки должны представить свои предложения в «Финтех».

СМИ: комиссия за быстрые платежи для юрлиц не превысит 0,4% Окончательно решение по тарифам СБП для юрлиц должно быть утверждено советом директоров ЦБ.

Тарифы «торгового эквайринга» ­— результат многолетнего рыночного процесса, который определил баланс, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов; в дальнейшем ни в коем случае не стоит нарушать рыночный подход вне зависимости от используемой технологии, указывает он и подчеркивает, что полученный эмитентом доход почти полностью возвращается клиентам по программам лояльности; регулирование приведет к значительному увеличению оборота наличных и откату в борьбе за прозрачность рынка на многие годы назад, считает Панферов.

Главное отличие СБП в том, что это быстрые платежи: через 15 секунд деньги будут на счете продавца, тогда как сейчас они приходят в лучшем случае на следующий день, рассказывает директор департамента эквайринга банка «Русский Стандарт» Инна Емельянова; по мнению директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллы Бакиной, СБП направлена в том числе на то, чтобы вывести из серой зоны Р2Р-платежи: не секрет, что иногда под переводом между физлицами скрывается оплата товаров и услуг, в этой сфере и там, где еще нет безналичных платежей, СБП будет полезна за счет удешевления стоимости приема безналичных, подчеркивает она.