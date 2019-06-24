Правительство подготовило новую программу развития моногородов на 2019—2024 годы после закрытия прежней, признанной неэффективной. Затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд рублей, пишет РБК.

Предыдущую приоритетную программу «Комплексное развитие моногородов», разработанную Минэкономразвития и рассчитанную на период 2016—2025 годов, решено было досрочно прекратить в конце прошлого года. С критикой проведенной программы выступила Счетная палата, которая не увидела в ней эффективности. В отчете ведомства подчеркивалось, что мероприятия по поддержке моногородов не решили ключевую задачу улучшения роста благополучия их жителей.

18 июня 2019 года вице-премьер Виталий Мутко заявил о разработке комплекса мероприятий по развитию моногородов в формате госпрограммы. Он предложил помимо прочего диверсифицировать экономику моногородов, чтобы снять зависимость от градообразующих предприятий.

В России сейчас зарегистрировано 319 моногородов, они расположены на территории 61 российского региона. Больше всего моногородов в Кемеровской (24), Свердловской (17) и Челябинской (16) областях. В распоряжении от 2014 года правительство отнесло к наиболее кризисным 75 городов, сейчас их число выросло на четверть, следует из текста новой программы.



По данным Росстата, к началу 2018 года в моногородах проживало более 13,5 млн человек, или 9,2% населения России. Каждый третий из них — это житель «кризисного» моногорода, отмечается в проекте.

Больше всего кризисных моногородов в Приволжье (21) и Сибири (20), в Северо-Западном и Центральном федеральных округах (по 18). Среди регионов наибольшая концентрация проблемных центров в Кемеровской (9) и Челябинской (7) областях, Карелии (6) и Пермском крае (6).

На сентябрь назначен точечный пересмотр списка моногородов (к нему добавят восемь новых и некоторые исключат). В мае 2020 года список будет пересмотрен полностью, говорится в документе.

Список целевых показателей заметно отличается от целей, перечисленных в прошлой программе. Перед исполнителями ставится задача привлечь инвестиции в моногорода и увеличить число довольных социально-экономической ситуацией горожан.



Еще один показатель — увеличение количества новых постоянных рабочих мест. Одной из целей прошлой программы было создание и постоянных, и непостоянных рабочих мест. По ее результатам регионы отчитались о созданных 406,9 тыс. рабочих мест (начальная задача была создать 230 тыс.). Но потом выяснилось, что перепроверить эти данные через Федеральную налоговую службу невозможно. «Поэтому предлагается использовать только те данные, которые являются верифицируемыми», — говорится в документе.

Четвертый показатель — уровень безработицы по методологии МОТ (то есть число безработных в процентах к экономически активному населению). Против внесения этого показателя в программу выступил Росстат. По данным ведомства, методологию можно применить только в тех городах, где численность населения достигает 900 тыс. человек. Кроме того, это потребует затрат в 282 млн рублей в год, говорится в комментарии Росстата.

Одна из основных целей программы развития моногородов — сделать так, чтобы они перестали быть моногородами. Для этого планируется привлечь инвесторов и предоставить им налоговые льготы.



Главный исполнитель программы развития населенных пунктов с градообразующими предприятиями — Минэкономразвития, к реализации программы подключены еще 11 министерств, НКО «Фонд развития моногородов», Российский экспортный центр, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, «ДОМ.РФ» (единый институт развития в жилищной сфере), «ВЭБ-лизинг» и «ВЭБ Инфраструктура».

