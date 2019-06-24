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• Высокое доходное расслоение в России, вероятно, будет иметь последствия для финансовой стабильности и может спровоцировать банковский кризис. Об этом говорится в исследовании, опубликованном Центром финансовой стабильности и развития университета Хэнаня (КНР). Экономисты на примере РФ впервые показали прямую зависимость между ростом доходного неравенства и частного кредитования в крупных развивающихся экономиках.

• Почти половина россиян (48%) не поддерживают идею сокращения рабочей недели до четырех дней. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, около трети опрошенных (29%) к такому переходу отнеслись бы положительно, а почти каждому пятому (17%) безразлично, будет рабочая неделя сокращена или нет. Отрицательные стороны сокращения рабочей недели россияне связывают со снижением заработной платы и общего уровня жизни, ростом цен (43%), процветанием социальных болезней (14%). Так, абсолютное большинство опрошенных (82%) уверены, что при переходе к четырехдневке зарплаты работников будут снижены.

• Крупные банки ввели для сотрудников прямые запреты на фотографирование экранов компьютеров с помощью личных мобильных телефонов. Ограничения зафиксированы в нормативных документах или договорах. На основе фотографий клиентских данных могут быть изготовлены поддельные документы, по которым мошенники снимут деньги со счета клиента. Злоумышленники размещают объявление в даркнете с заказами на «пробив»: им нужна информация о балансе карты, последних операциях, паспортных данных и т. д. В зависимости от услуги и банка цены могут варьироваться от 800 до 8 тыс. рублей. У мошенников есть сообщники — инсайдеры в разных банках. Распространенность фотографирования экранов можно объяснить тем, что компании стали вводить системы защиты от внутренних угроз и утечек.



• ЦБ во второй половине года планирует запустить в Системе быстрых платежей (СБП) переводы от физлиц в пользу компаний для оплаты товаров и услуг. При этом банки опасаются лишиться части доходов, сообщают СМИ. Оплата товаров через СБП — это альтернатива банковским картам, торговые точки давно жалуются на дороговизну приема карт, который для них стоит 1—3%, а по задумке ЦБ оплата товаров и услуг через СБП должна увеличить конкуренцию на рынке эквайринга и уменьшить стоимость услуги. В ЦБ заверили, что Система быстрых платежей не снизит доходы банков от карточных операций.

