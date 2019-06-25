Пенсионный фонд России (ПФР) предлагает ввести мораторий на изъятие инвестиционного дохода при досрочных переходах граждан между страховщиками, следует из письма ПФР в Минтруд, с которым ознакомился «Коммерсант» . Отправку документа подтвердили в ПФР, его получение — в Минтруде. Кроме того, в министерстве заявили, что «вопрос планируется рассмотреть с учетом экспертных оценок Минфина, Минэкономразвития, ЦБ».

В письме ПФР указывает, что 99% удовлетворенных им заявлений граждан о переводе накоплений являются досрочными. К тому же «имеются многочисленные нарушения прав застрахованных лиц, повлекшие потерю средств пенсионных накоплений». «Введение моратория на удержание текущим страховщиком <…> инвестиционного дохода и передача средств в фактическом объеме позволят существенно уменьшить негативные финансовые последствия незаконного досрочного перехода для застрахованных лиц», — говорится в письме.

Ранее Счетная палата указывала на многочисленные «риски фальсификации» заявлений о переводе гражданами пенсионных накоплений, поданных через удостоверяющие центры. После отмены этого способа подачи документов на смену страховщика возникли другие риски фальсификаций заявлений, подаваемых через курьеров. Таким образом, граждане могли лишиться своих денег, даже не предпринимая никаких усилий, направленных на переход из фонда в фонд. За четыре года граждане потеряли более 120 млрд рублей.

Масштабными потерями граждан, в том числе рисками таких потерь в результате неправомерных переводов, обосновывали свои предложения отраслевые СРО. Так, Ассоциация НПФ предлагала на несколько лет приостановить прием заявлений на досрочную смену страховщика, а Национальная ассоциация НПФ (НАПФ) — ограничить переходы одним разом в пять лет после фиксации инвестиционного дохода на счетах клиентов.

Однако в ПФР с идеями коллег не согласны. Реализация их инициатив, по мнению фонда, «ограничит право застрахованного лица на смену страховщика в условиях неудовлетворительных результатов инвестиционной деятельности и уровня сервиса текущего страховщика». «Мы не поддерживаем возврат к однолетним переходам», — заявляли изданию в марте прошлого года в ЦБ. В понедельник представитель регулятора не ответил на вопрос, изменилась ли его позиция за год. «По нашему мнению, полная отмена штрафных санкций за досрочный переход из фонда в фонд лишь усугубит проблему и приведет к активизации недобросовестных участников рынка в деле переманивания клиентов у коллег», — говорит президент НАПФ Константин Угрюмов.