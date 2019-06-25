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• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях немного выросла, составив за вторую декаду июня 7,36% годовых против 7,31% за первую декаду месяца. Такие данные мониторинга опубликовал Банк России. Максимальная ставка по вкладам росла на протяжении более чем полугода (начиная с августа 2018-го). После локального пика в середине марта этого года стал очевиден перелом тренда. До последнего повышения максимальная ставка снижалась три декады подряд.



• В ближайшие месяцы спад российской экономики выглядит все более вероятным, считают эксперты Высшей школы экономики. По их подсчетам, в мае 2019 года СОИ (сводный опережающий индекс) снизился с минус 2% до минус 2,4%, седьмой месяц подряд оказавшись в отрицательной области. Главной причиной этого аналитики называют очередное резкое сокращение новых заказов на производство промышленной продукции. Вклад нефтяных цен, запасов готовой продукции и реального эффективного курса в динамику СОИ тоже оказался отрицательным. Единственным показателем, внесшим в мае заметный положительный вклад в динамику СОИ, была динамика фондового рынка, уточнили эксперты.



• В расширенном пилотном проекте по использованию биометрии («Биометрия-light»), который стартует 1 ноября, планируется использовать данные граждан — образцы лица и голоса — в системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО), кол-центрах, отделениях банков и банкоматах. Так, «Биометрия-light» в сфере ДБО, согласно проекту, должна решить проблему подмены личности клиента, компрометации устройства клиентов или канала передачи данных. Предлагается использовать биометрию для подтверждения операций, имеющих признаки мошеннических, а также применять ее при интернет-покупках вместо кода из СМС. Кроме того, использование биометрии-light должно решить проблему подделки паспортов клиентов и внутреннего фрода в банках. Предлагается и вариант использования биометрии вместо паспорта. При звонке в кол-центр биометрия позволит расширить перечень доступных операций, в банкоматах она даст возможность снимать и вносить наличные.



• Пенсионный фонд России (ПФР) предлагает ввести мораторий на изъятие инвестиционного дохода при досрочных переходах граждан между страховщиками, следует из письма ПФР в Минтруд. В нем ПФР указывает, что 99% удовлетворенных им заявлений граждан о переводе накоплений являются досрочными. К тому же «имеются многочисленные нарушения прав застрахованных лиц, повлекшие потерю средств пенсионных накоплений». Ранее Счетная палата указывала на многочисленные «риски фальсификации» заявлений о переводе гражданами пенсионных накоплений, поданных через удостоверяющие центры.