Фонд Baring Vostok объявил, что Артем Аветисян и его партнеры еще в ноябре прошлого года пообещали не мешать проведению допэмиссии банка «Восточный»; акционеры банка утверждают, что было подписано соглашение, касающееся проведения банком спорной допэмиссии на 5 млрд рублей; документ был составлен по английскому праву и подписан в ноябре 2018 года; с одной стороны его подписали владелец «Финвижн» Артем Аветисян и его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов, с другой — основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся сейчас под домашним арестом, пишут «Ведомости» .

До 19 июня этого года Baring Vostok через Evison принадлежало 51,6% «Восточного», а «Финвижн», Юсупову и Данилову — 40%, но по решению суда у Evison было списано 80,2 млрд акций, или 9,99% «Восточного»: был исполнен опцион в пользу «Финвижн», теперь у Аветисяна и двух его партнеров контроль в банке, а проведение допэмиссии — единственная возможность для Baring Vostok вернуть его себе; но выпустить новые акции банк не может: в начале июня амурский суд по заявлению «Финвижн» запретил проводить ему допэмиссию.

В соглашении «Финвижн» обещала не препятствовать допэмиссии банка, компания брала на себя обязательства предпринять все возможные шаги для того, чтобы Evison (через нее Baring Vostok владеет акциями «Восточного») выкупила акции банка в соответствии со своей долей (т. е. минимум на 2,5 млрд рублей) либо в полном размере (т. е. на 5 млрд рублей), если «Финвижн» не сможет поучаствовать в допэмиссии, следует из документа; «Финвижн» также согласилась с тем, что если к истечению срока оплаты допэмиссии она не переведет всю сумму банку в соответствии со своей долей, то ее пакет акций размоется, а права как акционера могут пострадать, указано там; «Финвижн» отказывалась от каких-либо претензий к Evison из-за снижения своей доли, увеличения капитала банка, определения цены размещения или других претензий в рамках допэмиссии, сказано в соглашении, также компания обязывалась не совершать действий, которые повлекут за собой задержку или отмену допэмиссии.

Документ в случае его нарушения одной из сторон предусматривал возможность подачи иска в российский суд, и Baring Vostok намерен сделать это в кратчайшие сроки, заверил его представитель: в целях «рейдерского захвата «Восточного» компания Артема Аветисяна грубо нарушила юридически обязывающее соглашение о проведении согласованной с ЦБ допэмиссии, тем самым поставив под угрозу финансовую стабильность банка», заявил он; представитель «Финвижн» подтвердил, что соглашение подписывалось, но указал, что это было сделано под давлением и компания считает его недействительным, так как оно подписывалось «в результате шантажа со стороны фонда с угрозой немедленного запуска эмиссии на следующее утро», заявил представитель «Финвижн».

Споры по соглашению регулируются английским правом, но могут проходить в российском суде, следует из документа, однако Baring Vostok может столкнуться с рядом проблем в российском суде как раз из-за того, что документ составлен по английскому праву: судам мало известны такого рода документы, и практика работы с ними еще не сложилась, говорит партнер адвокатского бюро TA Legal Consulting Марат Агабалян, кроме того, фонду придется доказать, что нарушение условия договора и порядка проведения допэмиссии принесло убытки и что эти убытки реальны, отмечает он.