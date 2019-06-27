Центробанк России применит меры к представителям банка «Открытие», ответственным за новую рекламную кампанию, сообщили Банки.ру в пресс-службе регулятора. Как основной акционер кредитной организации ЦБ выступил против использования «Открытием» слогана «Государственный банк нашего времени» и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке.

«Такое позиционирование банка прямо противоречит интересам развития конкуренции в банковской сфере и противоречит стратегии развития банка «Открытие», — заявили в пресс-службе регулятора.

27 июня банк «Открытие» анонсировал начало новой рекламной кампании. Она стартует с 1 июля под слоганом «Государственный банк нашего времени». Акцент будет сделан на участии государственных структур в капитале кредитной организации, сообщил на презентации руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка «Открытие» Евгений Сидоров.

«Мы очень государственный банк. В этом смысле, конечно, системно-образующая роль, такой крупный игрок и так далее добавляет надежности, которая нам нужна [в продвижении]», — пояснил топ-менеджер выбор концепции.

Люди делают деньги: что новый амбассадор банка «Открытие» говорит о финансах Банки в России рекламировали актеры, спортсмены, телеведущие и никогда — рэперы. «ФК Открытие» первым решился на подобный шаг. Банки.ру разбирался, волнуют ли его амбассадора Басту финансовые темы.

99,9% акций кредитной организации сейчас принадлежат ЦБ. Смена собственника произошла после того, как «Открытие» попало на санацию в августе 2017 года. Год назад Банк России и ФАС направили письмо кредитным организациям с рекомендацией не подчеркивать свою близость к государственным структурам. В частности, не упоминать в рекламе участие государства в капитале. В новых роликах банка «Открытие» с рэпером Бастой нет упоминания о составе акционеров, но там есть формулировка «людям нашего времени нужен другой государственный банк». Предправления «Открытия» Михаил Задорнов заявил, что не считает подобные акценты противоречащими рекомендациям регуляторов.

«Если будем каждое свое движение обсуждать с многочисленным количеством регуляторов, мы будем стоять на месте», — подчеркнул топ-менеджер. Он уточнил, что кампания рассчитана на два года, как раз до планируемой в 2021 году приватизации «Открытия». Планы по продаже актива в течение ближайших лет не изменились, подтвердили в пресс-службе ЦБ.