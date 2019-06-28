Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) совместно с ЦБ могут на следующей неделе обсудить возможность заморозки переходной кампании, сообщает «Коммерсант» . Банк России подталкивает участников рынка заключить соглашение на неформальном уровне, однако единства среди пенсионных фондов нет.

В начале прошлой недели состоялась встреча зампреда ЦБ Владимира Чистюхина с представителями крупнейших частных фондов, работающих по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), рассказали четыре топ-менеджера из этих НПФ и один человек из аффилированной с фондом структуры. Одним из вопросов было обсуждение возможности заморозки переходной кампании на ближайший год, рассказали собеседники издания. Было решено провести в начале июля дополнительную встречу на высшем уровне со стороны ЦБ и с участием бенефициаров НПФ. «Договоренность о непривлечении основными игроками новых клиентов по ОПС должна быть достигнута на неформальном уровне», — говорят два собеседника.

Ранее Чистюхин неоднократно говорил, что поддерживает введение механизма переходов, предложенного в рамках концепции индивидуального пенсионного капитала, когда новые взносы гражданина передаются новому страховщику сразу же, а оставшиеся взносы — через пять лет. Таким образом, он выступает за отмену досрочных переходов в рамках системы ОПС.

Основными сторонниками заморозки являются фонды с низкой и отрицательной доходностью, говорят два собеседника «Коммерсанта». «Мы последовательно, уже третий год подряд, выступаем за ограничение досрочных переходов в части массового привлечения через агентские сети, включая кредитные организации», — заявил представитель НПФ «Сафмар». «Мы поддерживаем заморозку переходной кампании»,— рассказали в НПФ «Согласие», принадлежащего концерну «Россиум». В НПФ «Будущее» и «Открытие» не ответили на запрос издания, однако источники, близкие к последнему фонду, указывают, что он также выступает за заморозку. Самый активный противник заморозки — «ВТБ Пенсионный фонд», являвшийся лидером прошлогодней переходной кампании и одним из лидеров позапрошлогодней, указывают собеседники. «Его топ-менеджмент неформально обосновывает свою позицию целями, поставленными его собственниками», — говорит один из них. В самом «ВТБ Пенсионном фонде» отказались от комментариев.

В 2016 году ряд фондов, принадлежавших частным финансовым группам, создали так называемую коалицию с тем, чтобы исключить взаимное переманивание клиентов. Это неформальное объединение направило основные усилия на привлечение «молчунов» и клиентов НПФ госбанков. «Пенсионные фонды — это бизнес для акционеров, а привлечение новых клиентов — его расширение. Потому сопротивления заморозке можно ожидать со стороны бенефициаров НПФ», — говорит управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Второй уровень противодействия — это менеджмент НПФ. По словам эксперта, для них привлечение клиентов — это выполнение KPI и дополнительный заработок в виде бонусов. Таким образом, считает эксперт, можно ожидать серьезного противодействия этой идее, хотя реализация предложения «несла бы благо для клиентов фондов, которые больше всех страдают от таких переходов».