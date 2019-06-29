«Лучшее за неделю» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало

• Клиенты банков начали жаловаться на пропажу средств со своих депозитов. С чем это может быть связано и как доказать банку, что ты не забирал деньги раньше времени? Читайте об этом в публикации «Вклад «Исчезнувший».

• Россиянам, делающим ставку на рост американской валюты, возможно, стоит пересмотреть свою точку зрения. У доллара достаточно причин, чтобы еще больше ослабнуть к российскому рублю. Не исключено, что для тех, кто уже успел заработать на ослаблении рубля, осталась последняя возможность и уже в этом году мы увидим доллар по 60 рублей и ниже. Банки.ру называет пять причин продать доллары.



• Цены на квартиры растут, а вместе с ними и размер ипотечных кредитов. Стоит ли оформлять ипотеку сейчас или есть смысл подождать снижения цен? Разбираемся в материале Банки.ру.



• Российские законодатели предложили россиянам альтернативу — вместо американской валюты покупать золотые слитки. А чтобы подогреть интерес граждан к инвестициям в благородный металл, они намерены отменить НДС, который сейчас приходится платить владельцам золотых слитков при покупке. Также предлагается освободить от налога на доходы граждан, открывающих обезличенные металлические счета, а сами счета застраховать в АСВ по аналогии с банковскими вкладами. О том, позволит ли это сделать инвестиции в драгоценные металлы массовым продуктом для россиян, можно прочитать здесь.



• ЦБ активно занимается финансовым просвещением населения. Регулятор взялся и за самых маленьких. Для дошкольников и учеников младших классов разрабатываются учебные пособия по финансовой грамотности, в оздоровительных лагерях проходят квесты, волонтеры проводят семинары в школах и детских домах. Чему же учит ЦБ детей и как это соотносится с российской реальностью? Расскажем об этом в материале «Как ЦБ учит детей быть лучше родителей».