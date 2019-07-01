Застройщики переходят на эскроу-счета



Застройщики с 1 июля смогут привлекать средства участников долевого строительства только с использованием счетов эскроу по договорам, представленным на государственную регистрацию после этой даты (за исключением проектов, соответствующих установленным правительством критериям в зависимости от степени готовности и количества заключенных договоров долевого участия). Теперь деньги дольщиков будут поступать не напрямую застройщику, а на счет в банке. Застройщик получит доступ к средствам только после завершения строительства и передачи ключей от квартиры покупателю. Это нововведение призвано решить проблему обманутых дольщиков. Если застройщик обанкротится, деньги вернут покупателю или за счет них будет завершено строительство дома. Процедура покупки жилья изменится не сильно, однако новая схема может привести к подорожанию новостроек. Поскольку доступ к деньгам покупателей застройщику будет закрыт до завершения строительства, строить ему придется на собственные или заемные средства. Расходы компаний по обслуживанию банковских кредитов могут отразиться на стоимости квадратного метра. Тем не менее квартиры в большинстве уже строящихся домов будут продаваться по старым правилам и после 1 июля. Правительство сделало исключение для объектов, построенных более чем на 30% и распроданных более чем на 10%.

Цены на топливо разморозили



1 июля истекло соглашение о заморозке цен на топливо. Напомним, в ноябре прошлого года после резкого подорожания бензина и дизеля на внутреннем рынке правительство и десять крупнейших нефтяных компаний договорились заморозить цены до 31 марта. Нефтяники обязались увеличить поставки на внутренний рынок, а правительство в обмен пообещало не вводить заградительные пошлины на поставки топлива за границу. В конце марта соглашение было продлено до 1 июля, но в дальнейшем его продлении власти смысла не видят. В правительстве надеются, что топливо не подорожает резко после отмены договоренностей. Предполагается, что этому помогут компенсации для нефтяников — если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство выплатит компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в России.

Ставки по валютным вкладам могут упасть

Центробанк с 1 июля повышает нормативы обязательных резервов по валютным вкладам физлиц с 7% до 8%. Регулятор ужесточает требования к обязательствам банков в валюте, чтобы ограничить их рост и сохранить тенденцию к девалютизации банковских балансов. Эксперты отмечают, что банки будут вынуждены снижать ставки по валютным вкладам, это действительно сократит объемы таких депозитов. Однако аналитики опасаются, что средства уйдут не в рублевые вклады, а в более рисковые инструменты инвестирования или в зарубежные банки. Это может усилить отток капитала из России.

Процентную ставку по потребкредиту ограничили 1% в день

Процентная ставка по договору потребительского кредита с 1 июля не сможет превышать 1% в день. Общий размер процентов, неустоек и иных начислений по кредиту, срок возврата по которому не превышает одного года, может быть выше суммы займа максимум в два раза. Соответствующий закон был подписан в декабре 2018 года, предполагалось, что он серьезно изменит рынок микрофинансовых организаций. Кроме того, с 1 июля в договорах микрозаймов появится QR-код. С помощью него можно будет получить информацию о кредитной организации — номер в госреестре, контакты, правила оформления микрозаймов, а также ссылку на электронную приемную ЦБ.

Тарифы ЖКХ вырастут



Коммунальные тарифы повышаются с июля на 2,4%. В прошлом году правительство решило разбить повышение тарифов на два этапа. Первая индексация была в январе, тогда суммы в платежках выросли на 1,7%. Ранее тарифы за ЖКУ индексировались однократно — с 1 июля, как правило, в среднем на 4%.

Пособие по уходу за детьми-инвалидами увеличили

Компенсации родителям, ухаживающим за детьми-инвалидами, будут увеличены с 1 июля почти вдвое. Выплаты по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы в размере 10 тыс. рублей может получать трудоспособный неработающий родитель (усыновитель) или опекун (попечитель). Иные лица, не являющиеся родителями, усыновителями или опекунами детей-инвалидов или инвалидов с детства I группы, по-прежнему будут получать 1,2 тыс. рублей.