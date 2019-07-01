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• Более половины (58%) россиян считают, что сейчас не самое подходящее время для совершения крупных покупок. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ. Так, каждый четвертый россиянин (25%) оценивает нынешнее время как благоприятное для крупных покупок (22% в январе 2019 года). При этом россияне все же готовы потратиться на отпуск. Согласно опросу ПС «Мир», жители РФ с невысоким уровнем дохода планируют отдыхать этим летом дольше всех. Так, в июле как самом востребованном летнем месяце 58% опрошенных с ежемесячным доходом до 20 тыс. рублей уйдут в отпуск более чем на 14 дней, среди россиян с доходом 20—40 тыс. рублей таких 42%, а среди тех, кто получает свыше 40 тыс. рублей, — 38%. Несмотря на то что летом планирует отдыхать практически каждый второй житель столицы (51% опрошенных), именно москвичи реже всего намерены брать отпуск на срок более 14 дней.

• Средний доход ипотечного заемщика составляет около 40 тыс. рублей при ежемесячном платеже в 16—17 тыс. рублей, сообщили в Национальной ассоциации коллекторских агентств. При этом размер платежа в зависимости от региона меняется: в крупных городах он может быть в 1,5—2,5 раза больше. Среднестатистический клиент отдает около 45% своего дохода для выполнения обязательств. Однако есть одно но: ипотека — продукт семейный, и в пересчете на семью с условием, что в ней двое работающих, получается, что на погашение ежемесячных платежей уходит четверть дохода семьи.

• Центробанк предлагает обсудить расширение периметра страховой защиты в рамках системы страхования вкладов. Так, в консультативном докладе регулятора рассматриваются возможность увеличения лимита выплат гражданам в особых жизненных ситуациях и распространение страховой защиты на средства отдельных видов некоммерческих организаций и объединений. На первом этапе ЦБ считает возможным включение в периметр страхования специальных счетов, на которых размещаются средства фонда капитального ремонта (по факту это взносы физлиц на капитальный ремонт многоквартирного дома), вне зависимости от того, кто является владельцем специального счета фонда капитального ремонта.



• Займы до зарплаты будут уже не такими рентабельными. Ежедневная процентная ставка при выдаче потребительских кредитов с 1 июля ограничивается 1%, что наибольшим образом скажется на деятельности микрофинансовых организаций (МФО). В ЦБ ожидают, что такие изменения в законодательстве, вероятно, приведут к изменению структуры портфелей МФО, переходу части компаний, работающих в сегменте PDL (Pay Day Loan, займы до зарплаты — до 30 дней и 30 тыс. рублей), в сегмент IL (Installments, среднесрочные потребительские микрозаймы), а также пересмотру скоринговых моделей и более тщательному отбору заемщиков вслед за сокращением процентных доходов.