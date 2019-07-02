Реальный уровень «недостроя» может быть и выше, поскольку часть объектов ведутся с нарушениями сроков

В России обнаружено 62,6 тыс. объектов незавершенного строительства (ОНС), в которые к началу 2019 года было вложено 4,048 трлн рублей бюджетных средств (с учетом текущего строительства). На более 4 тыс. объектов государственной стройки, которые приостановлены более чем на полгода или законсервированы, было направлено 260 млрд рублей. Такие данные приводит Счетная палата (СП) по результатам анализа незавершенных проектов.

Так, 58 тыс. незаконченных строек, которые относятся к ведению региональных властей, в стоимостном выражении составляют 2,9 трлн рублей. Объем вложений в незаконченные стройки федеральных органов власти и 26 главных распорядителей бюджетных средств с учетом текущего строительства составляет 1,157 трлн рублей. Более 103,5 млрд рублей приходится на ОНС Федерального агентства воздушного транспорта, 51,8 млрд — на объекты Минкультуры.

При этом среди регионов лидерами по объему замороженных строек стали Московская область (79,73 млрд рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (70,2 млрд).

Сейчас СП готовит официальное письмо на имя президента России, в котором сообщит о системных недостатках в этой сфере и предложит решения.