Доступность жилья в России немного выросла за год, а наиболее доступной покупка жилья за собственные средства осталась для жителей Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом говорится в исследовании агентства «РИА Рейтинг», составившего рейтинг регионов по доступности жилья для российских семей на начало 2019 года .

В обзоре делается оговорка, что в среднем по России по итогам 2018 года доля семей, которым доступна покупка жилья в ипотеку с минимальным первоначальным взносом, составила 30,2%, но для большинства семей приоритетным способом решить квартирный вопрос остается накопление собственных средств.

В качестве индикатора для составления рейтинга выступает оценочное минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком со среднестатистической зарплатой в своем регионе сможет без привлечения заемных средств накопить на типовую квартиру площадью 60 кв. м в ценах начала 2019 года, откладывая для этой цели максимально возможный свободный остаток денежных средств после осуществления минимально необходимых трат для поддержания текущей жизнедеятельности (прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей) при средней зарплате уровня 2018 года и используя накопленные депозиты на 1 января 2019 года.

В среднем по России для приобретения квартиры в I квартале 2019 года нужно копить 3,9 года, а по итогам I квартала 2018-го требовалось 4,4 года. По мнению аналитиков, такой сдвиг можно объяснить опережающими темпами роста номинальной начисленной зарплаты и суммы вкладов физических лиц по сравнению с темпами роста стоимости квадратного метра типовой квартиры на вторичном рынке.

В числе прочего уточняется, что по итогам I квартала 2019 года цена квадратного метра на типовое жилье выросла на 5,4%. По регионам единой динамики не наблюдается: так, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Ставропольском крае снизилась на 11,2%, а в Карелии — выросла на 38,4%.

В первой пятерке рейтинга по доступности жилья — северные регионы с их относительно низкими ценами на жилье и традиционно высоким уровнем зарплат. Так, в Магаданской области и Ямало-Ненецком АО семьям с одним ребенком понадобится 1,4 года, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру в 60 кв. м. При этом стоимость такого жилья в обоих регионах ниже среднероссийского уровня, а вот максимально возможный свободный денежный остаток в семьях с одним ребенком в 2—2,5 раза превышает средний уровень по стране. В прошлом году Ямало-Ненецкий АО был на первой строчке рейтинга с показателем 1,5 года, Магаданская область — на второй с показателем 1,6 года, свидетельствуют материалы исследования.

Следом за этими регионами идут Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Мурманская область и Ненецкий автономный округ, где семьям с одним ребенком придется копить на квартиру с указанными параметрами 2,3—2,6 года. При этом только в Мурманской области стоимость такой квартиры ниже общероссийского уровня.

Еще в восьми регионах, помимо перечисленных, доступность жилья выше, чем в среднем по России, и не превышает 3,9 года накоплений. Это Камчатский край, Республика Коми, Челябинская, Тюменская области, Красноярский край, Иркутская, Томская и Кемеровская области. Высокие результаты данных регионов в рейтинге объясняются тем, что там (кроме Камчатского края) средняя стоимость типовой двухкомнатной квартиры не превышает среднероссийского уровня в 3,1 млн рублей, а также достаточно высоким уровнем максимально возможного денежного остатка в семье с одним ребенком.

По данным агентства «РИА Рейтинг», в Москве копить на квартиру придется 5,1 года, она на 37-м месте рейтинга.



Замыкает рейтинг Севастополь, где среднестатистической семье с одним ребенком понадобится копить на покупку собственной квартиры чуть более 11 лет. Копить не менее десяти лет придется в Республике Крым, Чеченской Республике и Дагестане. Длительные сроки, необходимые семьям для накопления в регионах Северного Кавказа, объясняются низким уровнем номинально начисленных зарплат и, соответственно, отсутствием возможности откладывать значительные суммы, в регионах Крымского полуострова — высокими ценами на жилье, которые превышают среднероссийский уровень. «Южные регионы в последние годы пользуются популярностью для внутренней миграции среди российского населения, что подстегивает спрос на жилье и позволяет ценам держаться на высоком уровне, но при этом местному населению с относительно невысокими зарплатами сложно улучшить свои жилищные условия», — отмечают аналитики.

Показатель доступности жилья повысился в большинстве регионов. В трех наблюдается ухудшение: согласно данным рейтинга, несколько дольше, чем раньше, копить на жилье теперь придется в Санкт-Петербурге, Карелии и Татарстане. В Рязанской области ситуация не изменилась.



По мнению экспертов «РИА Рейтинга», по итогам 2019 года российским семьям будет по-прежнему сложно решать квартирный вопрос в короткие сроки. Резкого улучшения ситуации с доступностью жилья не приходится ожидать до тех пор, пока не произойдут качественные, заметные населению изменения в его благосостоянии, заключают авторы рейтинга.