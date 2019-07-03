Некоторые клиенты «Уралсиба» обнаружили, что их новые карты оказались обычными, а не открытыми по акции

Клиенты банка «Уралсиб» жалуются на недостаточное начисление процентов на карты «Копилка», следует из отзывов в «Народном рейтинге» и на форуме Банки.ру. В мае кредитная организация предложила новым клиентам оформить карту «Копилка» по акции: тем, кто активирует продукт с 13 мая по 30 июня, обещали 10% на остаток по счету в течение двух месяцев.



В июне некоторые клиенты обнаружили, что их новые карты оказались обычными, а не открытыми по акции. На остаток по их счетам начислялись до 6% годовых.



«Открыл в прошлом месяце «Копилку», в названии счета отсутствует слово «акционный». Обратился на горячую линию, и выяснилось, что счет мне умудрились открыть «вне акции», — пожаловался на форуме пользователь под ником X!m!k.

Позднее аналогичные проблемы обнаружили десятки других новых клиентов банка. Они считают это системной ошибкой, а не просчетами отдельных операционистов.



«Позвонил уточнить статус своей карты на горячую линию «Уралсиба» сегодня. И что я слышу!! Моя карта якобы не участвует в акции! В отделении при оформлении сотрудница мне все рассказала подробно про эту акцию и оформляла именно на этот продукт с 10% годовых на остаток!» — писал один из клиентов в «Народном рейтинге».

В пресс-службе банка «Уралсиб» подтвердили, что некоторым держателям карт «Копилка» были начислены проценты по стандартному тарифу. В кредитной организации это связали с техническим сбоем.



«Приносим свои извинения, действительно, в результате технического сбоя при оформлении карт в рамках акции для новых клиентов банка (10% годовых на остаток на картсчете) некоторым клиентам были начислены проценты по стандартному тарифу карты «Копилка», — пояснили в пресс-службе «Уралсиба». Там пообещали, что участники акции могут рассчитывать на перерасчет и доначисление процентов. Клиенты могут самостоятельно обратиться в офисы банка или дождаться, когда с ними свяжутся менеджеры «Уралсиба».

Юлия КОШКИНА, Banki.ru